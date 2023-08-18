日職／隔669天開轟 王柏融：爽

被日職火腿隊監督新庄剛志形容是「地獄歸來的男人」，王柏融宛如化身「閻羅大王」，升上一軍連兩場敲出長打，昨晚更敲出本季首轟、單場雙安，相隔669天的全壘打讓他賽後直言：「就是一個字，爽。」

前天敲出日職生涯首支三壘打，王柏融昨再次展現長打力，首打席就將美馬學134公里指叉球敲成右外野陽春砲，王柏融振臂繞壘，回到休息區時新庄剛志更上前握手致意。

這是王柏融自2021年10月17日後再次於一軍開轟，他說：「很開心在新球場第二場出賽就擊出全壘打，對我來說是個肯定。」這一轟助火腿隊5：0擊敗羅德隊，拿下5連勝。

王柏融沒打滿，4局下遭到三振，6局下再敲出安打，結果被代跑換下，總計3打數2安打收尾。