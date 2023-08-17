中職／「國際連線」助火腿5連勝 王柏融：就是一個字爽
日職火腿隊今晚有「國際連線」助陣，代表台灣的王柏融敲出一發先馳得點陽春砲，剛果日本混血的萬波中正開轟之外還展現雷射肩，最終就以5：0擊敗羅德隊，拿下5連勝，王柏融連兩天站上英雄台，直呼：「就是一個字，爽。」
台灣好手王柏融本季首度升上一軍後連兩天獲得先發，今天作為第8棒、指定打擊，3局下首打席就敲出一發陽春砲，王柏融說：「感覺超爽的。」
古巴籍馬丁尼茲（Ariel Martinez）也在該局敲出1分打點安打，幫助火腿隊取得2：0領先，4局下則換萬波中正敲出陽春砲，也是本季第19轟，前3分都由「國際連線」包辦。
8局上萬波中正更是演出長傳美技，在右外野接殺後順勢直傳三壘，觸殺想從二壘推進的藤岡裕大，將原本無人出局、一二壘有人局面化解大半。
王柏融今天僅打了一半，首打席開轟後，4局下遭到三振，6局下再敲出安打結果被代打換下，該局火腿隊也趁勢追加2分，王柏融總計3打數2安打，兩場下來打擊率剛好5成整。
火腿隊先發投手根本悠楓3.2局沒有失分，接手的馬弗爾（James Marvel）4.1局被敲3安無失分，玉井大翔守住最後1局聯手完封。
賽後王柏融與馬弗爾、萬波中正一起站上英雄訪問台，連兩天獲得這個榮耀，王柏融用日文回答：「非常非常爽，真的。」
後續受訪王柏融改回中文回應，今天能夠幫助球隊先馳得點，王柏融說：「帶著所有人的信念，看到現場這麼多球迷加油，也看到很多台灣球迷到這個新球場為我加油，真的很開心。」
相隔近2年再次開轟，「就是一個字，爽。」王柏融說：「很開心在新球場第二場出賽就擊出全壘打，對我來說是個肯定。」最後王柏融也用日文跟現場球迷說：「謝謝今天的應援，明天我會繼續努力。」
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