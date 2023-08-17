中職／潘韋辰從兄弟投手變阿兵哥 還記得林威助扮黑臉鞭策他

樂天桃猿隊首創的「阿迷趴」邁向第11年，中信兄弟隊退役投手、陸軍53工兵群上兵潘韋辰今天擔任開球貴賓，由猿隊捕手嚴宏鈞蹲捕，兩人過去關係不錯，潘韋辰說：「以前在二軍比賽對過，覺得他很聰明。」

潘韋辰2015到17年在一軍出賽15場，合計投19.2局，戰績1勝2敗1救援、防禦率9.61，2020年1月遭釋出，去年6月參加台鋼雄鷹隊測試會落榜。

潘韋辰表示，離開兄弟後回家幫忙板模的工作，後來收到兵單，碰到高中同學剛好進行國軍招募活動，決定簽下志願役加入工兵行列，可考機具相關證照，也喜歡團體生活。

他說：「去年參加雄鷹測試會，還是連長問我知不知道這件事，鼓勵我去參加」。

回想職棒生涯，潘韋辰印象最深是2016年開幕戰，在桃園球場對決Lamigo桃猿隊，打到延長11局13：11獲勝，自己守住最後一局未失分，奪下生涯唯一救援成功。

他表示，面對這麼高張力的比賽，陳俊秀做了一個讓菜鳥嚇一跳的動作，就是突然喊暫停，當時投到手在發抖。

潘韋辰進入職棒前，三級棒球生涯直到進入桃園市壽山高中青棒隊，才接受正規訓練，在兄弟留下很多回憶，他說：「兩位教頭林威助、彭政閔各有所長，基礎訓練都是助總帶的，他很辛苦、也扮黑臉鞭策我，恰總則是讓人有相信球員的感覺。」

潘韋辰生涯最快球速143公里，今天以軍人身分重新登上投手丘，形容感覺真好，笑說：「陳鴻文在場邊叫我催球，一定有130公里。」