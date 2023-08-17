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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

中職／王柏融三壘打在猿隊造成轟動 曾豪駒說全隊都為他開心

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導

旅日好手王柏融重返一軍，昨天在北海道主場對羅德隊之戰表現搶眼，首打席就揮出兩分打點三壘打，成為日本火腿隊贏球大功臣，樂天桃猿隊總教練曾豪駒笑說：「全隊都看到了，大家都為他開心。」

王柏融最近因為林子偉交易案，又成為國內球迷關心的焦點人物，未來回到中職將加入台鋼雄鷹隊，再度成為「洪總」洪一中的子弟兵。

火腿昨天對羅德之戰，王柏融擔任8棒指定打擊，2局下首次站上打擊區，面對羅德先發投手森遼大朗，揮出中左外野方向三壘打，攻下兩分打點，站上三壘壘包後露出開心笑容。

猿隊教練、球員利用練球空檔，大家守在電視機前觀戰，都看到王柏融精采演出，在休息室爆出歡呼聲，曾豪駒說：「希望王柏融加油，往後不管在什麼地方都要繼續努力，展現自己優勢，把好的東西拿出來。」

王柏融本季首次在一軍出賽，首打席就是生涯首支三壘打，曾豪駒認為，其實球員都一樣，打擊動作不是重點，最重要是節奏，只要能夠掌握節奏就沒問題。

至於王柏融未來不會回來老東家，而是跳槽台鋼，曾豪駒說：「這種決定會有一些拉扯，為了讓球隊往後方向更好，才會做出決定。」

王柏融 曾豪駒 羅德

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