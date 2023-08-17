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中職／總仔隔空「借」挑戰 葉總一看就知餅總想幹嘛

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊總教練林岳平想要跟對手「借」挑戰，味全龍隊總教練葉君用手勢回應「要用錢來換」。 截圖自影片
統一獅隊總教練林岳平想要跟對手「借」挑戰，味全龍隊總教練葉君用手勢回應「要用錢來換」。 截圖自影片

重播輔助挑戰用完怎麼辦？統一獅隊總教練林岳平想要跟對手「借」，用手勢向味全龍隊總教練葉君璋溝通的結果「要用錢來換」，挑戰權當然不能交易，兩隊總仔隔空對話的趣味鏡頭昨天在天母棒球場出現，葉總一看就知道餅總想法。

「他說要跟我要啊。」葉君璋今天還原現場時表示，自己當下就比出代表錢的手勢，「我說錢拿來就有，不過當然是開玩笑的。」

獅隊昨天在1局上、6局下各用了一次挑戰權都失敗，8局上又遇到林子豪衝一壘時被判出局，用光挑戰權的林岳平只能朝龍隊休息室比出挑戰手勢，想跟對方「借」一次，葉總看到後也用手勢給出回應。

林岳平笑說，當下原本是朝張建銘在比，後來葉總看到才獲得回應，「當然知道是不行再挑戰，就跟對方比一下，我認為有安全上壘空間，因為是關鍵的超前分，所以想要再次確認。」

電視台慢動作重播看起來，林子豪是安全上壘，葉君璋也說：「還好他們2次已經用完，昨天的比賽很多接近的Play，不挑戰也不行。」

獅隊6局下挑戰失敗後，不僅讓龍隊攻下超前分，更因此打出8分大局，林岳平表示，用完挑戰後，又沒有守住，種種因素加起來，變成一場糟糕的球賽，「不會去申訴，這就是比賽的一環。」

林岳平 葉君璋 林子豪

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