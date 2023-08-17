棒球／威廉波特少棒賽點燃戰火 台灣小將蓄勢待發

美國威廉波特少棒賽今天點燃戰火，20支球隊角逐冠軍。台灣小將連2年參賽，桃園市龜山國小少棒隊代表亞太區，首戰將面對加拿大區對手，備受國人與僑胞期待。

第76屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽16日至27日在賓州威廉波特（Williamsport）舉行，桃園龜山國小少棒隊由總教練李政達領軍，取得亞太區代表權，為本屆賽事國際組10隊之一，將與美國組10隊一同爭奪世界冠軍。

桃園龜山少棒隊代表台灣，6月在首爾舉行的LLB亞太區少棒賽冠軍戰1比2不敵韓國。但經申訴與大會查核，韓國因組隊違規而遭取消冠軍，由亞軍桃園龜山遞補代表亞太區前進威廉波特。

這是龜山國小繼2009、2012年後，第3度赴美爭奪威廉波特少棒賽冠軍。

台灣曾17度在這項賽事奪冠，最後一次是1996年，隔年因組隊等理念不合而退出LLB。2003年重返LLB以來，台灣在少棒組最佳成績是2009年桃園龜山奪得的亞軍，當時也是由李政達領軍。

台北市福林國小少棒隊去年進軍威廉波特，奪得季軍，替台灣取得2009年以來最佳成績。

桃園龜山少棒隊上週飛抵美國，14日依慣例與其他參賽球隊在威廉波特市區遊街，並在花車插上中華民國國旗。本屆賽事16日開幕，桃園龜山首戰安排在17日下午5時（台北時間18日凌晨5時），對手是代表加拿大區的北雷吉納（North Regina）少棒隊。

大紐約地區僑界已組團，當天將包車赴威廉波特在場邊替台灣小將加油。

根據賽程，桃園龜山首戰如告捷，下一戰將面對日本、墨西哥區的勝隊，預定21日下午5時（台北時間22日凌晨5時）開打；如輸球落入敗部，下一戰安排在19日下午4時（台北時間20日凌晨4時）。