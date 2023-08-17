日職／為王柏融瘋狂 新庄剛志：要把球打到台灣去

日職火腿隊「大王」王柏融本季一軍初登場，就以一支石破天驚的三壘打震撼台灣球迷，就連監督新庄剛志都另眼相看，還期待他最後打席不該等保送，「應該要把球打到台灣去」。

王柏融昨天先發第8棒、指定打擊，首打席就用一支扎實的三壘安打，送回兩名跑者，新庄剛志看到的當下高舉雙手用手指比一，向王柏融致意，這支安打引爆4分大局，幫助火腿隊最終以6：0擊敗羅德隊。

新庄剛志賽後表示：「今天真的很開心，柏融啊，從台灣過來沒有打出想要的成績，從育成開始又回到2位數的背號，還在想他什麼時候會打一支出來，真的是很開心。」

只不過王柏融後續兩打席被三振，最後8局下在一三壘有人時選到保送，新庄剛志有更高期待，「最後打席要把球從這裡打到台灣才對，如果是我的話一定打，不會去等四壞。」

新庄剛志更在個人IG特別放上王柏融敲出三壘安打後，站在壘包上振臂大吼的影片，形容自己在板凳區都為之瘋狂，「恭喜你，也謝謝你。」