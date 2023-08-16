日職／三壘打成起爆劑 王柏融站上英雄訪問台：久違了

「大王」王柏融成功扮演「起爆劑」，本季一軍第一場出賽就敲出三壘打，幫助火腿隊在2局下引爆4分大局，最終更以6：0擊敗羅德隊，取得4連勝，王柏融更站上久違的英雄訪問台，用全日文回答：「久違了，很開心。」

王柏融今年以育成合約續留火腿隊，在7月30日轉為支配下球員保有升一軍機會，在二軍出賽56場，累積7支全壘打、19分打點，火腿隊也在15日將他拉上一軍，只不過當天並未出賽。

今天王柏融立刻扛起先發第8棒、指定打擊，2局下的首打席就建功，在一三壘有人時敲出中左外野三壘打，送回2分打點，他在三壘上振臂、大吼抒發情緒，幫助球隊將比分擴大到3：0，後續更靠著古川裕大二壘打得分。

接下來兩個打席，王柏融在4局下、6局下都揮棒落空遭到三振，不過8局下則是在前兩棒敲安後，連選4顆壞球獲得保送擠成滿壘，也讓古川裕大敲出高飛犧牲打得分。

王柏融今天總計3打數1安打，另有1保送，2分打點，加入敲出3安2打點的古川裕大、6局無失分的投手龐塞（Cody Ponce），成為站上英雄訪問台的三人之一，被問到相隔一年回到一軍，王柏融用日文說：「久違了，很開心。」

接下來王柏融全部都用日文回覆提問，敲出三壘打的心情更是直呼：「非常爽。」對自己未來的期許則說：「我會加油的。」