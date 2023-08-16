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日職／相隔322天敲安就是三壘打 王柏融：超爽的！

日職／相隔322天敲安就是三壘打 王柏融：超爽的！

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融今天本季首度在一軍出賽，首打席一支2分打點三壘打，自己也直呼「超爽的」！ 截圖自影片
王柏融今天本季首度在一軍出賽，首打席一支2分打點三壘打，自己也直呼「超爽的」！ 截圖自影片

相隔322天先發就敲出相隔322天的安打，日職火腿隊台灣好手王柏融今天本季首度在一軍出賽，首打席一支2分打點三壘打，為球隊取得4分領先，他也直呼：「超爽的！」

今天火腿隊對羅德隊之戰，王柏融擔任先發第8棒、指定打擊，2局下在上川畑大悟敲出安打、先馳得點後，王柏融也在一、三壘有人時敲出一支中左外野方向三壘打，灌進2分，並靠著下一棒古川裕大揮出二壘打得分，火腿隊單局攻下4分。

比賽中王柏融接受球隊公關訪問時表示：「超爽的！很開心！雖然非常緊張，但能敲出漂亮的安打，真的是太好了。」

這是王柏融2019年登上火腿一軍後，生涯5年第一支三壘打，也是自2022年9月28日後，再次在一軍敲出安打，王柏融去年底參與到札幌巨蛋的道別，今年則是首次踏上新主場北海道艾斯康球場。

王柏融 火腿

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