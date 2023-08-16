中職／天之驕子來了！林子偉月薪破鋒哥紀錄但細節保密
樂天桃猿隊今天為林子偉舉辦加盟記者會，雙方宣布簽下2年又4.5個月複數年合約，總值3100萬元包含激勵獎金，合約細節未透露，領隊浦韋青僅表示，月薪比陳金鋒返台首年要高，加上激勵獎金有破百萬。
猿隊透過交易獲得林子偉，浦韋青今天親自為他穿上25號球衣，並頒贈「天之驕子」的匾額，歡迎這位「樂天的孩子」加入，只不過對於合約的內容不便多作透露，浦韋青表示：「不希望外界對於月薪有過多的討論。」
浦韋青表示，林子偉的月薪有超過當年陳金鋒的數字，加上激勵獎金則破百萬；2005年底陳金鋒加入La new熊隊時，雙方簽下3年3000萬元合約，平均月薪83.3萬元，在當時是超高水準，也立下旅美返台野手首年最高月薪紀錄至今。
林子偉與猿隊早已結緣，2010年因在世界青棒賽表現優異，獲得猿隊前身La new熊隊邀請在澄清湖球場擔任開球貴賓，當時主持人正是浦韋青。
浦韋青指出，相信林子偉加入後，能夠貢獻過去在國外的寶貴經驗，與現有球員一起正向成長，在場上的能力也能幫助到球隊，「像是守備、戰術的動能，因此熱烈歡迎子偉的加入。」
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