中職／林子偉月薪破百萬！總額3100萬複數年約加盟桃猿

樂天桃猿隊透過交易換來補強，今天歡喜迎接選秀狀元林子偉的加入，外界關注的合約內容也曝光，雙方簽下2年4.5個月合約，合約加上獎金總額來到3100萬，隊史僅次於林泓育的3156萬元。

林子偉原本是今年台鋼雄鷹隊選秀狀元，但猿隊透過交易送出王溢正、藍寅倫、翁瑋均3位球員，外加王柏融的契約權，換來這位能內能外的多功能重磅級野手加入，交易昨天通過，今天在桃園棒球場舉辦正式加盟記者會。

猿隊領隊浦韋青今天歡迎林子偉的加入，也公布合約部分內容，「從8月15日開始4.5個月，再加上2年，合約總和3100萬，有包含薪資跟獎金，這是可以確認對外公布的部分。」

林泓育在2022年簽下的三年、月薪總計約3156萬元的合約是隊史最大約，而中職最大約則是江少慶在2021年與富邦悍將簽下4.5年合約，總值新台幣6120萬元（激勵獎金另計）。