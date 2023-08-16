棒球／耕元盃錦標賽46隊創新高 設有啦啦隊和紀律獎

傳承KANO永不放棄精神，耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽目前在台東6個球場舉行，除隊伍爭鋒外，啦啦隊也要比熱鬧，獲勝團隊可獲1頭豬；球隊也有紀律獎，獎金1萬元。

耕元盃錦標賽昨天傍晚開幕，由大會會長、立法委員陳瑩擔任開球的打擊手，今年有少棒硬式組16隊、青少棒24隊，另外今年再增加少棒軟式組6隊，共計46支球隊參賽，歷年最多隊伍。

陳瑩今天接受媒體訪問表示，前台東縣長陳建年（陳瑩父親）為紀念父親、前台東農工校長陳耕元，自1985創辦耕元盃棒球賽，連續舉辦5屆後停擺，直至2014年電影KANO上映，激起當時台灣棒球光輝年代的故事，於是她在2016年重啟停擺27年的耕元盃棒球賽，由她擔任大會會長。

陳瑩說，祖父陳耕元當年挨家挨戶到府拜訪，說服家長將小孩送到學校念書，她鼓勵小球員學習祖父努力不懈、永不放棄的精神，也期許透過賽事讓小球員們在球場上大展伸手，同時挖掘更多棒球好手。

2023年耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽15日開幕，由大會會長、民進黨立委陳瑩（左2）開球。 （陳瑩服務處提供）中央社

陳瑩表示，今年賽事冠、亞、季軍由長期關心耕元盃的杏輝製藥集團贊助頒發獎金之外，大會比照去年額外頒發冠軍隊伍及個人獎球員拖拉式滾輪棒球裝備包，可裝下棒球、球棒、手套、球鞋、換洗衣物等，幫助小球員減輕負擔，移動更輕鬆、方便。

另有別於別的盃賽，耕元盃除紀念陳耕元外，更希望宣揚「紀律、堅持、永不放棄」的精神，所以大會今年特別增加紀律獎獎項，並頒發新台幣1萬元獎金。

陳瑩表示，為鼓勵觀眾及親友團到場觀賽，替球員加油打氣，大會設置啦啦隊獎，由各球場裁判們針對每場賽程進行評分，得分最高的啦啦隊，可獲得1頭「冠軍豬」，盼藉此讓球員家長們感情更加緊密，帶動觀賽風氣。

大會表示，賽事從15日至19日，分別在台東縣棒球村第1、2棒球場、賓賜棒球場、台東縣慢壘球場、卑南國中及卑南國小等6處舉行，歡迎大家到球場為選手加油。