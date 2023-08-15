快訊

一圖看雨區分布！明天起全台降雨機率高 這地方雨勢最猛

圖輯／中職樂天賽前邀請王溢正、藍寅倫、翁瑋均開球

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
全隊致贈簽名球衣給三位球員並大合照。記者季相儒／攝影
全隊致贈簽名球衣給三位球員並大合照。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今晚在開賽前歡送王溢正藍寅倫翁瑋均三位球員，請三位球員擔任開球嘉賓，也讓球迷有機會與他們道別，祝福他們未來能夠展翅高飛，三位球員將加入台鋼雄鷹隊，他們被用來交易選秀狀元林子偉。

首先由藍寅倫、翁瑋均進行開球，藍寅倫打擊、翁瑋均投球，之後再由王溢正開球，隨後全隊致贈簽名球衣給三位球員，並進行大合照留念。

王溢正生涯效力猿隊11年，累積75勝是隊史勝投王，更在季後賽投出數場經典戰役，與藍寅倫同為Lamigo桃猿隊6年5冠功臣。

王溢正、藍寅倫、翁瑋均今年一軍出賽機會減少，成為這次交易的對象，台鋼期待王溢正、藍寅倫發揮領導能力，在投打兩端帶領年輕球員，翁瑋均過往的投球實績也讓台鋼有所期待。

王溢正開球。記者季相儒／攝影
王溢正開球。記者季相儒／攝影
首先由藍寅倫（右二）、翁瑋均（右一）進行開球。記者季相儒／攝影
首先由藍寅倫（右二）、翁瑋均（右一）進行開球。記者季相儒／攝影
今天賽前樂天桃猿隊邀請這次與台鋼雄鷹隊用來交易狀元林子偉，換去台鋼雄鷹隊的王溢正（左一）、藍寅倫、翁瑋均（右一）三位球員回來開球，讓球迷有機會與他們道別，祝福他們未來到台鋼雄鷹隊能夠展翅高飛。記者季相儒／攝影
今天賽前樂天桃猿隊邀請這次與台鋼雄鷹隊用來交易狀元林子偉，換去台鋼雄鷹隊的王溢正（左一）、藍寅倫、翁瑋均（右一）三位球員回來開球，讓球迷有機會與他們道別，祝福他們未來到台鋼雄鷹隊能夠展翅高飛。記者季相儒／攝影
首先由藍寅倫、翁瑋均進行開球，藍寅倫（右）站在打擊區向觀眾敬禮。記者季相儒／攝影
首先由藍寅倫、翁瑋均進行開球，藍寅倫（右）站在打擊區向觀眾敬禮。記者季相儒／攝影
首先由藍寅倫（右）、翁瑋均（左）進行開球，藍寅倫打擊、翁瑋均投球。記者季相儒／攝影
首先由藍寅倫（右）、翁瑋均（左）進行開球，藍寅倫打擊、翁瑋均投球。記者季相儒／攝影
今天賽前樂天桃猿隊邀請這次與台鋼雄鷹隊用來交易狀元林子偉，換去台鋼雄鷹隊的王溢正（中）、藍寅倫（左）、翁瑋均（右）三位球員回來開球，讓球迷有機會與他們道別，祝福他們未來到台鋼雄鷹隊能夠展翅高飛。記者季相儒／攝影
今天賽前樂天桃猿隊邀請這次與台鋼雄鷹隊用來交易狀元林子偉，換去台鋼雄鷹隊的王溢正（中）、藍寅倫（左）、翁瑋均（右）三位球員回來開球，讓球迷有機會與他們道別，祝福他們未來到台鋼雄鷹隊能夠展翅高飛。記者季相儒／攝影

藍寅倫 翁瑋均 王溢正

延伸閱讀

中職／3新雄鷹報到背號確定 9號球衣虛位以待王柏融

中職／謝謝你們！猿隊邀王溢正、藍寅倫、翁瑋均開球

中職／王溢正去當雄鷹 陳冠宇透露他的「雞婆」魅力

中職／浦韋青形容轉隊3人堅強 預言藍寅倫將成雄鷹主力

相關新聞

中職／王溢正感性中開出暴投 卸責新球、牛仔褲和藍寅倫

樂天桃猿隊為了換來林子偉，送出昔日冠軍功臣，王溢正、藍寅倫、翁瑋均今天已正式成為台鋼雄鷹隊一員，晚間現身桃園球場擔任開球...

日腿／王柏融時隔319天重登火腿一軍 首戰未排入先發打線內

日本火腿隊今天在新主場迎戰羅德隊，旅日好手王柏融正式升上一軍，這是他暌違319天首度登錄一軍，他也在個人臉書公布好消息。火腿隊今天17時在北海道主場迎戰羅德，進行三連戰首戰，賽前40分鐘公布兩隊先發打

中職／3新雄鷹報到背號確定 9號球衣虛位以待王柏融

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊交易案今天生效，3位轉隊選手今天到嘉義市棒球場報到，3人的新背號也揭曉，王溢正、藍寅倫都穿上熟悉的3...

中職／林子偉挑猿隊空號 不是默契空著的9號球衣

樂天桃猿隊明天舉辦林子偉的加盟記者會，領隊浦韋青證實他的合約已經全數敲定，至於球迷關注的背號，將是目前的空號，並未動到現...

中職／勾好4洋投交卷若再出現大咖洋投 恰總笑答大谷嗎？

中信兄弟隊洋將選擇題在8月中就提前做完交卷，若之後注意到讓人流口水的洋將，是否更改答案？總教練彭政閔笑答：「還會有嗎？讓...

中職／雖是「無猿人」 浦韋青看王柏融升一軍盼打出本色

王柏融本季首度升上火腿一軍，已成他「前前東家」的樂天桃猿隊依然對他關心，領隊浦韋青相信王柏融一定沒問題，「還是希望他可以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦