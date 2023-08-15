圖輯／中職樂天賽前邀請王溢正、藍寅倫、翁瑋均開球

樂天桃猿隊今晚在開賽前歡送王溢正、藍寅倫、翁瑋均三位球員，請三位球員擔任開球嘉賓，也讓球迷有機會與他們道別，祝福他們未來能夠展翅高飛，三位球員將加入台鋼雄鷹隊，他們被用來交易選秀狀元林子偉。

首先由藍寅倫、翁瑋均進行開球，藍寅倫打擊、翁瑋均投球，之後再由王溢正開球，隨後全隊致贈簽名球衣給三位球員，並進行大合照留念。

王溢正生涯效力猿隊11年，累積75勝是隊史勝投王，更在季後賽投出數場經典戰役，與藍寅倫同為Lamigo桃猿隊6年5冠功臣。