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中職／兄弟岳東華已移掉拐杖走路 潘志芳輕微腦震盪

中央社／ 桃園15日電
岳東華先前跑壘受傷，如今已移除拐杖走路。圖／中信兄弟隊提供
岳東華先前跑壘受傷，如今已移除拐杖走路。圖／中信兄弟隊提供

中職中信兄弟岳東華7月底跑壘腳踝「翻船」，總教練彭政閔表示，岳東華已經移掉拐杖走路，可能8月底9月初有機會歸隊、但還需評估；至於二軍出賽受傷的潘志芳有輕微腦震盪。

中華職棒中信兄弟隊7月23日與富邦悍將隊一軍比賽，兄弟隊野手岳東華跑壘踩到一壘壘包邊緣，腳踝「翻船」，診斷結果為踝關節韌帶撕裂。

兄弟隊總教練彭政閔今天賽前受訪表示，岳東華之前就有用坐姿傳球、揮棒，目前已經把拐杖撤掉、練習正常走路。

彭政閔表示，嚴重的扭傷休息一個月的時間差不多，就看8月底、9月初有岳東華沒有機會歸隊，還是要看他的身體狀況和防護員與醫生評估。

兄弟隊野手潘志芳先前在二軍出賽本壘攻防時與捕手相撞，彭政閔表示，潘志芳目前還有點輕微腦震盪，要再觀察一陣子，潘志芳受傷前二軍狀況不錯，教練團當時也有考慮要把他拉上一軍，但他也是一直因為傷勢影響出賽狀況。

岳東華 彭政閔 中信兄弟

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