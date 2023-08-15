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黃保羅2場先發之間成長看得見 曾豪駒：未來會是好投手

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊新人投手黃保羅。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊新人投手黃保羅。記者侯永全／攝影

黃子鵬昨天拿下等待超過2個月的勝投，搭檔捕手張閔勛一軍一日遊後回到二軍，是否會在下一次黃子鵬先發日回到一軍？樂天桃猿隊總教練曾豪駒笑答，會納入參考，再思考一下。

黃子鵬在5月28日奪勝後，接下來6場先發吞下0勝3敗、防禦率4.93，昨天由於是周一補賽按規定可使用第28人，正好升上黃子鵬的老搭檔張閔勛，結果黃子鵬繳出8局失2分（責失1分）好投，相隔78天再奪勝投。

有張閔勛在的黃子鵬彷彿能力再進化，曾豪駒對此表示，差別只在熟悉度，「不是說其他捕手和他搭配不好，每個捕手都有能力，也有各自優點。」是否在黃子鵬下一場先發再升上張閔勛？曾豪駒認真表示會再考慮一下。

富邦悍將隊昨天同以第28人名義升上黃保羅，先發4.1局失5分，在首局挨了梁家榮滿貫砲、第2局釀成滿壘後穩住陣腳，曾豪駒也給予這位新人投手好評。

「昨天表現很好，未來一定是很好的投手。」曾豪駒指出，看了他在初登板面對味全龍隊及昨天的比賽，成長很多，「撇除家榮那支全壘打，其實狀況算是穩定。」

黃子鵬 曾豪駒 張閔勛

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