中職／共享第3寶座8天後 王勝偉第232盗將恰總擠到第4

在生涯盜壘榜第3名的位置一起擠了8天，富邦悍將隊老將王勝偉今天跑出生涯第232盗，超越前隊友、現任中信兄弟隊總教練彭政閔，將他擠落史上第4。

悍將今天在新莊棒球場與樂天桃猿隊交手，由新人黃保羅先發，首局就遭遇震撼教育，開局先K掉陳俊秀後，接下來連續被林立、廖健富敲出安打，再保送朱育賢形成滿壘，梁家榮補上生涯首支滿貫砲，帶給這位新人重傷害。

悍將打線在1局下做出回應，李宗賢先跑出一支內野安打，下一棒王勝偉也敲安，形成一、三壘有人，王勝偉隨後嘗試盗二壘成功，同時因猿隊捕手張閔勛傳二壘的失誤，讓三壘上的李宗賢跑回1分。

王勝偉跑出本季第7盗、生涯第232盗，超越彭政閔，獨居史上第3，排在他前面的人只剩黃甘霖295盗、林易增290盗。