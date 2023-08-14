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中職／投手負荷還可以 桃猿第28人啟用黃子鵬御用捕手

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張閔勛。 報系資料照
張閔勛。 報系資料照

樂天桃猿、富邦悍將隊今天進行周一補賽，按規定有第28人可用，悍將啟用今天的先發投手黃保羅，猿隊則用在黃子鵬的御用捕手張閔勛身上。

黃子鵬前一勝已是5月28日，接下來6場先發吞下0勝3敗、防禦率4.93，今天在新莊球場先發面對悍將，張閔勛擔任先發捕手，令人好奇是否為了解救黃子鵬近期1勝難求的安排。

總教練曾豪駒笑答：「沒有啦！剛好投手使用負荷不算過大，今天沒有拉投手，有個第28人的名額，閔勛之前也和子鵬搭配不錯，讓他上來和子鵬配合。」加上昨天林泓育蹲捕接球時稍微拉到脖子，需要休息，今天正好由張閔勛支援。

林子偉將在16日加盟記者會上正式披上猿隊球衣，何時將出賽？曾豪駒尚未鬆口，「先等他16日加盟再說，到時會有比較明確的答案。」

黃子鵬 張閔勛 曾豪駒

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