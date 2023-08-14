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中職／悍將辛元旭下二軍有功課 洋投伍茲有球威

中央社／ 新北14日電
富邦悍將隊辛元旭。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊辛元旭。記者季相儒／攝影

中職富邦悍將隊13日將野手辛元旭下放二軍，今天拉上野手林澤彬，總教練丘昌榮表示，打擊教練有給辛元旭一些功課，讓他下二軍調整；至於洋投伍茲控球起伏大但球威不錯。

富邦悍將隊野手辛元旭下半季打擊狀況不是很理想，近4場出賽共9打數沒有敲出安打，13日被下放二軍，總教練丘昌榮表示，打擊教練有給他一些建議和功課，到二軍多一點出賽的量、希望可以幫助他調整。

悍將隊今天與樂天桃猿隊在新莊棒球場安排補賽，悍將隊拉上野手林澤彬，丘昌榮表示，拉上林澤彬主要是二壘和游擊中線需要替補的球員。

中職831洋將大限將至，丘昌榮表示目前要註銷誰還沒有確定、還有幾天的空間，伍茲12日對統一獅隊先發，投2局被敲2支安打，投出5次四壞保送，失掉2分責失分、無關勝敗。

丘昌榮表示，伍茲上一場對統一獅隊先發，控制力適應上感覺沒有很好，可能是預定先發的時間因雨延了很多次，但如果球威可以像投到第2局的時候一樣、應該是沒有太大的問題，控球上可能也有受到主審好球帶影響、感覺有比較急了一點。

丘昌榮 伍茲 辛元旭

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