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中職／富邦悍將X勇士主題日 穿藍黑聯名戰袍出戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊「悍衛城邦・勇士將臨」聯名主題日將在8月19、20日登場，悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「悍衛城邦・勇士將臨」聯名主題日將在8月19、20日登場，悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊下半季第二檔主題日「悍衛城邦・勇士將臨」將在8月19、20日登場，悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」，融合悍將、勇士雙方的元素，將在主題日兩天穿上聯名戰袍。

去年與勇士的聯名主題日，悍將首次穿上黑色系「悍將Ｘ勇士聯名閃耀黑球衣」，本次「悍衛城邦・勇士將臨」主題日，悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」，同樣以黑色系為底，搭配深藍斜條紋，球衣正面以兩隊隊名「GUARDIANS」、「BRAVES」美式風格設計。

除了聯名主題球衣之外，本次悍將商品部推出「WILL聯名勇士將臨短TEE」、「WILL聯名勇士將臨連帽背心」、「WILL聯名勇士將臨籃球褲」、「勇士將臨聯名短版背心」、「悍將x勇士1號紀念小籃球」、「2023 勇士將臨聯名紀念球」及聯名球衣球衣造型扭蛋等商品。

主題日兩天只要穿著「富邦勇士」或「悍將勇士聯名」服裝進場，即可在2樓主視覺牆旁領取APP點數5點，場外也有豐富的美食攤車限定登場。

富邦悍將隊「悍衛城邦・勇士將臨」聯名主題日將在8月19、20日登場，悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「悍衛城邦・勇士將臨」聯名主題日將在8月19、20日登場，悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」。圖／富邦悍將隊提供

富邦勇士 富邦悍將 中職

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