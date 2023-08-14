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中職／鄭浩均有火影魂 談對決林智勝：我查克拉大量湧現

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭浩均。 圖／中信兄弟隊提供
鄭浩均。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊新洋投艾士特昨天先發6局失3分，鄭浩均接手後，投完剩下3局無失分，拿到中職生涯首次救援成功，賽後也談到對林智勝投出再見三振的感覺。

兄弟總教練彭政閔指出，鄭浩均剛好遇到牛棚日，自告奮勇上場中繼。鄭浩均表示，「其實一開始設定丟一局而已，然後就看狀態，投球數還滿精簡，讓我續丟一局。第二局丟完後，覺得好像還可以再丟第三局。」

味全龍9上以3：5落後，2出局攻占一壘時換上老將林智勝代打，鄭浩均最終飆出150公里速球三振。鄭浩均回憶當下狀態，「他算關鍵哥吧，上來的時候很亢奮，查克拉大量湧現出來，燃起我的小宇宙。」

查克拉為知名日本動漫「火影忍者」的設定，是忍者用來施展忍術、幻術、體術的基本能量。

鄭浩均 中信兄弟 林智勝 味全龍

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