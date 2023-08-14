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日職／等到了！日媒曝王柏融可望升一軍 預計15日亮相
王柏融本季首度升上火腿隊一軍的時間點可望到來，根據日本媒體報導，他預計在15日升上一軍，有望在火腿本季啟用的新主場艾斯康球場（ES CON FIELD）迎接今年在一軍的首戰。
北海道當地媒體報導中提到，王柏融與捕手古川裕大預計在15日升上一軍，王柏融剛於7月底從育成洋將合約轉成支配下，球衣背號從199號晉升99號，如今可望迎接本季首度一軍出賽，期待他在打擊上表現活躍。
王柏融本季在二軍出賽55場，170打數敲出38支安打，包括7支全壘打，繳出打擊率2成24、上壘率3成43、長打率3成76。
王柏融近日才剛攻占台灣媒體版面，在樂天桃猿、台鋼雄鷹隊的重磅交易中扮演重要的「主菜」，雄鷹獲得王柏融的議約權，是否會在明年返台成為雄鷹，這趟晉升一軍可能將成關鍵時期。
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