中職／艾士特9K優質先發屠龍 鄭浩均生涯首救援成功

中信兄弟隊今天繼續在台中主場對戰味全龍隊，新洋投艾士特首次登板，先發6局被揮出4支安打、失3分，優質表現奪下來台首勝，獲選單場MVP，兄弟終場5：3獲勝，在龍象3連戰搶下兩勝。

龍隊先發投手林子昱開賽狀況不穩，兄弟1局下逮到機會，1出局後岳政華揮出安打、王政順獲保送、周思齊再揮安打形成滿壘，接著詹子賢安打攻下全場第1分；詹子賢從6月1日對龍隊之戰起，連續34場比賽上壘，再創個人新高。

林子昱未回穩，又保送許基宏奉送1分，江坤宇高飛犧牲打再下一城，兄弟取得3：0領先。

5局下，兄弟攻勢再起，曾頌恩揮出二壘打，再靠張仁瑋犧牲觸擊上三壘，王政順適時安打攻下1分，拉大成4分差距。

龍隊前5局無法突破艾士特的封鎖，只出現兩支安打，吞下8次三振，6局上郭天信獲保送、吉力吉撈．鞏冠安打，劉基鴻轟出中外野3分砲，本季第11轟出爐，再創個人生涯單季新高，追成3：4。

6局下許基宏安打、盜上二壘，張志豪代打揮出二壘打，攻下全隊第5分。

艾士特用92球（64顆好球）完成6局任務，被揮4安、保送1次，飆出9次三振，繳出優質內容；鄭浩均後援3局，被揮出兩支安打，送出4次三振，讓龍隊掛零到終場，奪下生涯首次救援成功，今年6勝3敗1救援、防禦率2.88。