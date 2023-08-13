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甲子園／高知中央不敵履正社 台灣留學生謝喬恩無緣晉級

中央社／ 東京13日綜合外電報導
謝喬恩敲出3支安打、貢獻4分打點，幫助球隊在夏季甲子園奪下首勝。 截自推特
謝喬恩敲出3支安打、貢獻4分打點，幫助球隊在夏季甲子園奪下首勝。 截自推特

日本高知中央今天在夏季甲子園對戰大阪履正社，前5局打線遭壓制未能得分，加上投手群無法壓制對手得分，終場以4比10遭淘汰，陣中台灣留學生謝喬恩也無緣晉級16強賽事。

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天進行第8天賽事，總計全天共4場比賽，當地時間上午8時進行的第一場比賽由高知中央高校（簡稱高知中央）對上大阪履正社高校（簡稱履正社）。

上場賽事有「猛打賞」表現的謝喬恩今天以3棒打者先發，4打數無安打吞2K。履正社本屆首戰以6比0完封勝鳥取商業高校，今天又以兩位數得分及強力打線爆發獲勝晉級16強，下場比賽將對上2022年夏季甲子園冠軍仙台育英高校，上演「冠軍對決」。

高知中央棒球隊今年成軍55年，創隊史首闖甲子園紀錄，並順利在8月7日首戰擊敗隔壁縣愛媛縣的川之江高校。就讀高知中央二年級的謝喬恩，8月7日在甲子園首戰表現相當活躍，5打數3安打4分打點的「猛打賞」，助高知中央首戰告捷。

履正社是甲子園常勝軍，隊史總計出賽10次春季甲子園，拿過兩次亞軍及一次四強資格；在夏季甲子園部分，包括今年在內總計出賽5次，2019年奪下隊史首座冠軍。

履正社強打打線從今天首局就大爆發，靠著上場比賽敲出3分砲的森田大翔貢獻適時二壘安打等，1局下就先得兩分。

森田接著又在3局下敲出陽春砲，連續兩場比賽開轟。履正社打線連貫奏功，打完5局靠8支安打共攻下7分，以7比0領先高知中央。

履正社接著又在6局下靠福田幸之介及村田駿的適時安打再添3分；高知中央雖然在6局下及9局上各得2分，但終場就以4比10吞敗。履正社曾在2019年拿下隊史首座夏季甲子園冠軍，今天完全發揮強打強投優勢，繼續朝再次奪冠邁進。

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