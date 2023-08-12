快訊

田馥甄無預警為他爆哭 哽咽全說了「看懂人情冷暖」

法國艾菲爾鐵塔傳炸彈威脅一度疏散遊客 警方：為誤報、人員可返回

中職／3擋獅隊滿壘攻勢 悍將相隔859天獨居第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊申皓瑋在2局上敲出陽春砲。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊申皓瑋在2局上敲出陽春砲。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今晚三度守住滿壘的大失血危機，最終以7：3在台南球場擊敗統一獅隊，獨居下半季龍頭，自8月8日起已經連續當了5天的第一名，寫下近兩年新高，上一次獨居第一更要追溯到2021年4月5日，相隔859天。

獅隊今晚推出「嘟嘟」潘威倫久違先發，不過投3局就被悍將攻下5分，2局上申皓瑋的陽春砲追平比數，3局上更用4支安打攻回4分，王勝偉敲回超前分，王正棠二壘安打有2分打點，范國宸則是1分打點高飛犧牲打。

悍將先發投手伍茲表現也不理想，投2局出現5次四壞，另外被敲2安，但僅掉2分，靠得是隊友守備幫忙，還有中繼的陳冠勳踩住煞車。

獅隊1局下靠2次四壞、1支安打形成無人出局、滿壘，然而僅靠1出局後林益全保送擠回1分，3局下伍茲又留下無人出局、滿壘退場，陳冠勳這次讓林益全敲出雙殺打，並解決潘傑楷，只掉1分收場。

比賽打到5局上因現場雨勢過大暫停，1個多小時後恢復進行，獅隊原本雙先發策略的第二號先發林詔恩只能退場，投了2局無失分的陳冠勳也無法續戰，悍將在5局上、6局上各添加1分。

林益全在5局下敲回獅隊第2分，7局下獅隊又攻占1出局、滿壘，這次由富藍戈接替王尉永，結果又讓林益全敲出雙殺打，0失分收場，第3次擋住滿壘攻勢；林益全今天雖然敲出2次雙殺打，但獅隊得到3分都跟他有關。

林益全 伍茲 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／網熱議林襄是否比照前成員離隊 樂天球團駁有禁愛令

中職／克維斯6局10K、林益全雙安屠龍 悍將休兵日登頂

中職／得點圈剩林益全能打 獅隊找新獠牙啟用新人林培緯扛DH

中職／林益全轉隊後枯木逢春 高國輝、蔣智賢近乎神隱

相關新聞

中職／兄弟迎洋投艾士特掰了福來喜 正式結束洋砲時代

中信兄弟隊跟進全洋投路線，為了升上新洋投艾士特（Eric Stout），決定註銷外籍捕手福來喜，中職本季外籍野手數字也歸...

中職／福來喜離台時間未定 兄弟開條件明年有緣再見

中信兄弟隊新洋投艾士特（Eric Stout）明天將在一軍初登板，為了空出洋將名額，捕手福來喜今天遭到註銷，兄弟球團表示...

中職／3擋獅隊滿壘攻勢 悍將相隔859天獨居第一

富邦悍將隊今晚三度守住滿壘的大失血危機，最終以7：3在台南球場擊敗統一獅隊，獨居下半季龍頭，自8月8日起已經連續當了5天...

中職／龍象連兩天加班12局史上第二次 換味全1分險勝

中信兄弟與味全龍隊昨天才打完一場12局大戰，今天依舊難分難捨，相同對戰組合連續兩天打到12局，成為中職史上第二次，這次劇...

中職／3局退場無緣149勝 潘威倫寫隊史最年長先發紀錄

暌違315天，統一獅隊「嘟嘟」潘威倫再次踏上一軍投手丘，今天光是出賽就寫下隊史最年長先發投手紀錄，最終則留下3局失5分的...

中職／潘威倫投3局失5分 成獅隊史最年長出賽先發投手

中職統一獅隊投手潘威倫睽違315天再於一軍先發，今天對富邦悍將隊投3局失5分，球隊落後時退場，挑戰生涯149勝再等等，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦