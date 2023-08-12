中職／3擋獅隊滿壘攻勢 悍將相隔859天獨居第一

富邦悍將隊今晚三度守住滿壘的大失血危機，最終以7：3在台南球場擊敗統一獅隊，獨居下半季龍頭，自8月8日起已經連續當了5天的第一名，寫下近兩年新高，上一次獨居第一更要追溯到2021年4月5日，相隔859天。

獅隊今晚推出「嘟嘟」潘威倫久違先發，不過投3局就被悍將攻下5分，2局上申皓瑋的陽春砲追平比數，3局上更用4支安打攻回4分，王勝偉敲回超前分，王正棠二壘安打有2分打點，范國宸則是1分打點高飛犧牲打。

悍將先發投手伍茲表現也不理想，投2局出現5次四壞，另外被敲2安，但僅掉2分，靠得是隊友守備幫忙，還有中繼的陳冠勳踩住煞車。

獅隊1局下靠2次四壞、1支安打形成無人出局、滿壘，然而僅靠1出局後林益全保送擠回1分，3局下伍茲又留下無人出局、滿壘退場，陳冠勳這次讓林益全敲出雙殺打，並解決潘傑楷，只掉1分收場。

比賽打到5局上因現場雨勢過大暫停，1個多小時後恢復進行，獅隊原本雙先發策略的第二號先發林詔恩只能退場，投了2局無失分的陳冠勳也無法續戰，悍將在5局上、6局上各添加1分。

林益全在5局下敲回獅隊第2分，7局下獅隊又攻占1出局、滿壘，這次由富藍戈接替王尉永，結果又讓林益全敲出雙殺打，0失分收場，第3次擋住滿壘攻勢；林益全今天雖然敲出2次雙殺打，但獅隊得到3分都跟他有關。