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中職／龍象連兩天加班12局史上第二次 換味全1分險勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍先發投手錡龍。記者侯永全／攝影
味全龍先發投手錡龍。記者侯永全／攝影

中信兄弟味全龍隊昨天才打完一場12局大戰，今天依舊難分難捨，相同對戰組合連續兩天打到12局，成為中職史上第二次，這次劇本相反，龍隊在12局上先得分，陳冠偉3連K不讓兄弟有再見安機會，以2：1拿下勝利，終止3連敗。

經歷昨晚的鏖戰，兩隊打線前6局都靜悄悄，直到7局上吉力吉撈．鞏冠、李凱威兩支安打攻占一三壘，高孝儀高飛犧牲打先馳得點；不過8局上2出局、二壘有人時，江坤宇的一支適時二壘安打追平比數。

兄弟先發投手德保拉前兩場先發合計12.1局丟掉10分，今天找回壓制力，先發8局創下個人本季新高，被敲4支安打僅失1分，另有6次三振、3次四壞，無關勝敗。

龍隊先發投手錡龍則以95球投完7局，被敲3支安打無失分，另有5次三振、1次四壞保送，接手的王維中1局1保送、被敲1安，丟掉1分讓比賽進入加班節奏。

11局上龍隊2出局滿壘沒辦法得分，11局下兄弟無人出局、一壘有人，然而花了3個出局數也無法得分，包含昨天敲出再見安打的王威晨遭到三振，確定又要打到12局。

12局上龍隊靠著保送、安打、犧牲觸擊，1出局攻上二三壘，拿莫．伊漾的高飛犧牲打取得領先；12局下陳冠偉登板，連飆3K守住1分差領先。

陳冠偉 高孝儀 中信兄弟 味全龍 吉力吉撈

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