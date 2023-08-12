甲子園／仙台育英晉級16強 朝連霸再邁一步

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天進行第7天賽事，去年冠軍隊伍宮城縣仙台育英高校順利晉級16強，朝「夏季連霸」再邁一步。

今年夏季甲子園共有49所高校參賽，從8月6日起在阪神甲子園球場展開包括休息日在內的17天激烈賽事。

仙台育英高校（簡稱仙台育英）今天出戰福島縣聖光學院高校（簡稱聖光學院），上演「東北內戰」。仙台育英從開賽首局就保持領先，7局下一口氣攻得3分、8局下再添2分，8局打完以8比2取得大幅領先。

聖光學院9局上無力反攻未能得分，終場就以2比8遭淘汰，仙台育英順利晉級16強。

另一場「東北內戰」由青森縣八戶學院光星高校以7比0完封秋田縣明櫻高校晉級16強。

中日體育報導，擁有最快147公里球速的八戶學院光星高二左投洗平比呂，今天僅讓對手敲出4支安打奪得完封勝。

洗平比呂今天用135球完投9局，僅被敲出4安，並投出7次三振及5次四壞球。他賽後表示今天狀態並不算好，但仍極力想把失分壓在零分，「很高興最後能完封」。

另一支晉級16強的球隊是千葉縣專修大學松戶高校（簡稱專大松戶），今天以7比5力克山梨縣東海大學附屬甲府高校（簡稱東海大甲府）。

每日新聞報導，專大松戶今天贏球後創隊史首闖夏季甲子園16強紀錄，同時也達成千葉縣球隊在夏季甲子園的第100勝。

專大松戶今天在3局下先馳得點，4局下再添3分取得4比1領先；不過東海大甲府6局上攻得3分追平後，7局上再拿1分反以5比4超前。

不過，專大松戶7局下發動逆轉反攻，利用安打及對方投手暴投分占二、三壘，接著靠著對方野手失誤跑回追平分。

專大松戶打者接著成功強迫取分，以6比5逆轉東海大甲府，接著又在滿壘情況下再度強迫取分拿下第7分，終場就以7比5獲勝。

土浦日本大學高校（簡稱土浦日大）今天以3比0完封九州國際大學附屬高校（簡稱九州國際大付）。連續兩年也是隊史第9次出賽的九州國際大付，儘管陣中有受到日本職棒關注的強打者佐倉俠史朗，但佐倉今天4打數僅敲1安打，未能助九州國際大付獲勝。