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中職／3局退場無緣149勝 潘威倫寫隊史最年長先發紀錄
暌違315天，統一獅隊「嘟嘟」潘威倫再次踏上一軍投手丘，今天光是出賽就寫下隊史最年長先發投手紀錄，最終則留下3局失5分的成績，投出145公里的球速，讓球迷眼睛一亮，不過退場時球隊以2：5落後富邦悍將隊，無緣締造生涯第149勝。
獅隊今天採取雙先發策略，41歲又160天的潘威倫選擇先登板，也讓他超越原本1997年郭源治40歲又346天的年齡，成為隊史最年長先發投手，本土最年長先發出賽同樣是郭源治，但是1999年效力和信鯨隊時的43歲又6天，中職紀錄則是馬力龍的44歲又75天。
潘威倫首局投出三上三下，電視轉播顯示球速更來到145公里，去年潘威倫在一軍最快球速是144公里，今年二軍潘威倫就曾在7月14日登板時留下145公里的球速紀錄。
獅隊1局下幫忙打下1分，只不過2局上潘威倫挨了申皓瑋一發陽春砲讓比賽追平，3局上更是被敲出4支安打，丟掉4分後才結束這個半局。
4局上獅隊換上第二位「先發」林詔恩，潘威倫總計投51球有37顆好球，3局被敲5支安打丟掉5分，另有2次三振、1次四壞保送，生涯第384場出賽、336場先發累積勝投停在148，距離150勝大關還要再等等。
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