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中職／謝謝你們！猿隊邀王溢正、藍寅倫、翁瑋均開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊邀請王溢正、藍寅倫、翁瑋均在8月15日開球，歡送三名即將離隊的球員。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊邀請王溢正、藍寅倫、翁瑋均在8月15日開球，歡送三名即將離隊的球員。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊交易換來狀元林子偉，代價是王柏融的契約權以及三位球員，交易將在15日生效，當天猿隊要在桃園主場對上中信兄弟隊，特地邀請王溢正藍寅倫、翁瑋均開球，讓球迷有機會道別。

「給我們一個謝謝你們的機會。」樂天桃猿隊透過臉書宣布，8月15日的開球嘉賓是王溢正、藍寅倫、翁瑋均三位被交易的球員，祝福他們未來到台鋼雄鷹隊能夠展翅高飛。

王溢正生涯效力猿隊11年，累積75勝是隊史勝投王，更在季後賽投出數場經典戰役，與藍寅倫同為Lamigo桃猿隊6年5冠功臣。

王溢正、藍寅倫、翁瑋均今年一軍出賽機會減少，成為這次交易的對象，台鋼期待王溢正、藍寅倫發揮領導能力，在投打兩端帶領年輕球員，翁瑋均過往的投球實績也讓台鋼有所期待。

台鋼雄鷹 藍寅倫 王溢正

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