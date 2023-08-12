中職／林子偉加盟猿加分 王溢正「雞婆」助鷹

樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊進行4換1交易，林子偉的加盟對猿隊下半季來說是一大補強，總教練曾豪駒開始思考陣容安排，台鋼則獲得有經驗的選手當「母雞」，前隊友陳冠宇認證王溢正「雞婆」個性會是很棒指導者。

猿隊以王溢正、藍寅倫、翁瑋均以及王柏融的契約權，向台鋼換來今年選秀狀元林子偉，曾總期待他的加入能為中線戰力加分，尤其林子偉的多守位能力，讓猿隊更有調度空間，棒次上則還在思考，「前段棒次他有很好的上壘能力，中心也可以，有打點能力。」

猿隊也向4位球員說再見，陳冠宇從旅日時期就與王溢正當隊友，理解新球隊台鋼選擇王溢正的理由，「我高中的時候遇到這位厲害學長，他就不吝於教導，很熱心的人，非常適合擔任指導者，也比較雞婆啦。」

跟王溢正從國小就認識的捕手林泓育表示，王溢正到台鋼有更好機會，不是壞事，交易的活絡對大環境也是好的，他也期待未來門檻降低，讓球員流動更為正常。

王溢正、翁瑋均、藍寅倫今年在樂天出賽機會被壓縮，藍寅倫一軍出賽25場、王溢正4場，翁瑋均甚至還沒上過一軍，三人轉戰台鋼，剛好專心備戰新角色，準備明年重返一軍。