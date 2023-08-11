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中職／談831洋將大限 桃猿教頭曾豪駒：終結者豪勁相對安全

中央社／ 桃園11日電
樂天桃猿豪勁。 報系資料照
樂天桃猿豪勁。 報系資料照

中華職業棒球大聯盟今天桃園棒球場賽事受雨勢影響無法比賽，而富邦悍將隊、桃猿總教練也談到「831洋將大限」議題，桃猿總教練曾豪駒說，基本上割捨名單中不會有終結者豪勁。

曾豪駒說，豪勁（Bradin Hagens）這1、2年在戰力上占有一定比例，最近雖沒很穩定，但相信還是有經驗在。

原訂悍將晚間在桃園球場交手樂天桃猿隊，但賽前雨勢不斷而延賽，補賽日程及場地將依補賽規定另行公布。

悍將總教練丘昌榮談及近日比賽一直受天氣影響時說：「輪值都亂掉了」，831大限取捨就看當下誰狀況最好。

悍將新洋投瑞恩（Ryan Michael Weiss）稍早二軍出賽投5局失1分，丘昌榮表示，看起來位移還不錯，但控制力還沒很穩定，可能還不是很適應。

桃猿方面，目前陣中洋投有道博格（Jake TaylorDahlberg）、霍爾（Steven Brooks Hall）、豪勁、雷法（Elian Leyva）及日本籍投手由規，曾豪駒說，目前在二軍的雷法近期有機會上一軍，也有設定行程，明天二軍出賽。雷法上半季表現不錯，只是可能到後面體力有點下滑。

曾豪駒談及831大限時表示，各洋將都有特色，最後這個月就是表現出自己特色，再看怎麼取捨。

曾豪駒 丘昌榮 棒球

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