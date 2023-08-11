中職／林子偉棒次排哪？曾豪駒的新煩惱

樂天桃猿隊以3名球員加上王柏融的契約權轉讓，向台鋼雄鷹隊換來選秀狀元林子偉，15日交易案正式生效，猿隊總教練曾豪駒仍在思考棒次安排，因為林子偉不只守備多功能，無論前段、中心棒次也都不錯。

交易案確定後，曾豪駒已經先Line一下，歡迎林子偉的加入，也轉述林子偉對加入猿隊的期待，為了讓林子偉在15日當周就有機會上場，曾總也希望在程序許可下，讓林子偉先來球隊動一下。

林子偉在大聯盟就是「工具人」角色，內外野都可守，曾豪駒也表示，目前守備位置預計會是內外野的中線，棒次上因為具有壘上破壞力，在1、2棒會是不錯人選，「中心棒次也很好，他的打點能力也不錯。」

林子偉從選秀時就是球迷關注焦點，曾豪駒表示，以他的能力，6隊都會有興趣，只不過選秀會時自家球隊順位居後，沒想過他加入的可能性，「不太可能掉下來。」