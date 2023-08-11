中職／王溢正去當雄鷹 陳冠宇透露他的「雞婆」魅力

台鋼雄鷹與樂天桃猿隊進行歷年少見的重磅交易，台鋼得到3名球員加上王柏融契約權，其中王溢正在帶領投手的能力上有目共睹，前隊友陳冠宇最清楚「他很適合擔任指導者的角色」，更透露當年兩人在日職的暖心故事。

陳冠宇高中時期就認識王溢正，之後旅日第一年加入橫濱隊，就受到王溢正的照顧，王溢正的太太當時也來到日本，本可兩人外宿有更多相處時間，但為了這位新來的學弟，王溢正續住宿舍一年，帶領陳冠宇認識環境、化解焦慮。

「真的很感謝他。」陳冠宇回憶過去如此說：「後來加入樂天也是有大哥在拉著我，幫助我心理建設、要怎麼應對打者，他是很熱心的人，不吝於告訴新人該怎麼做，到台鋼他會非常適合擔任指導者。」陳冠宇不忘補充，「也比較雞婆啦。」

得知交易的當下，陳冠宇馬上聯繫王溢正，「自己當然滿不捨，但交易畢竟球員沒辦法決定，如果自己遇到會很驚訝，溢正又來這邊十幾年，關心一下他的心情。」

對於王溢正轉戰台鋼，陳冠宇給予祝福，「他今年狀況其實不錯，卡在機會比較少，在那邊有更多機會發展自己。」只不過陳冠宇也有些哀怨地說：「留下我們這些孤單的學弟。」

陳冠宇透露，去年季後自主訓練時認識兩名台鋼球員陳宇宏、陳正毅，交易傳出後陳宇宏還來「炫耀」說：「有溢正來指導我。」陳冠宇也笑說，即使當時跟兩人還不熟，但都很熱心指導，不會因此藏私，「這就是王溢正的魅力。」