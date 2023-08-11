謝喬恩甲子園好表現被注意到了！日媒大篇幅全漢字報導「臺灣留學生謝猛打」
第105屆日本全國高中棒球錦標賽（俗稱「夏季甲子園」）近期火熱開打，目前就讀日本高知中央高校的台灣留學生謝喬恩，在7日的賽事中繳出單場三安打、四分打點的表現，幫助球隊以9：4擊敗對手川之江高校。他的精彩球技更受到日本媒體的注意，登上日本媒體版面。
日本體育媒體「日刊sports」在8日發行的報紙中，大篇幅報導謝喬恩本場比賽的好表現，並以全漢字標題「臺灣留學生 高知乃(の)謝猛打 三適時打 四打點 兩親歡喜『我愛你』 高知中央 聖地一勝」祝賀他。這份報紙內容也很快在台灣球迷間傳開，引起許多迴響。
全国高校野球選手権は本日カラー2ページ+α☀春夏通じて初出場の高知中央は台湾からの留学生謝喬恩外野手が大暴れ🇹🇼川之江との四国対決制す🏟詳しくはニッカンで📰#高知中央 #台湾 #謝喬恩 #高校野球 #甲子園 pic.twitter.com/SQSVesdALN— 日刊スポーツ東京販売局 (@nikkan_t_hanbai) August 8, 2023
許多臺灣粉絲紛紛留言「『謝猛打』這個讚」、「謝猛打，就決定是你了！」、「『兩親歡喜我愛你』好有喜感」、「君中国語本当上手」、「他們可能以為我們也是用の對應的漢字乃」、「台灣報紙的地方版好像就沒有這種校際比賽的報導」、「這種還看得懂，之前去韓國的景福宮，韓文用漢字表達就真的看不懂」。
除了台灣球迷之外，日本網友也相當關注謝喬恩的好表現，twitter上不少網友表示「簡直帥呆了」、「好像台灣媒體也在報，要幫他加油了」、「揮棒真的不賴」、「簡直是紅色彗星」、「可以媲美陽岱鋼了」、「他跟以前效力於五十鈴自動車的主戰右投謝長亨有關係嗎」。
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