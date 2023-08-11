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謝喬恩甲子園好表現被注意到了！日媒大篇幅全漢字報導「臺灣留學生謝猛打」

聯合新聞網／ 綜合報導
臺灣留學生謝喬恩在甲子園的好表現，獲得日媒的高度讚賞。圖擷自twitter
臺灣留學生謝喬恩在甲子園的好表現，獲得日媒的高度讚賞。圖擷自twitter

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（俗稱「夏季甲子園」）近期火熱開打，目前就讀日本高知中央高校的台灣留學生謝喬恩，在7日的賽事中繳出單場三安打、四分打點的表現，幫助球隊以9：4擊敗對手川之江高校。他的精彩球技更受到日本媒體的注意，登上日本媒體版面。

日本體育媒體「日刊sports」在8日發行的報紙中，大篇幅報導謝喬恩本場比賽的好表現，並以全漢字標題「臺灣留學生 高知乃(の)謝猛打 三適時打 四打點 兩親歡喜『我愛你』 高知中央 聖地一勝」祝賀他。這份報紙內容也很快在台灣球迷間傳開，引起許多迴響。

許多臺灣粉絲紛紛留言「『謝猛打』這個讚」、「謝猛打，就決定是你了！」、「『兩親歡喜我愛你』好有喜感」、「君中国語本当上手」、「他們可能以為我們也是用の對應的漢字乃」、「台灣報紙的地方版好像就沒有這種校際比賽的報導」、「這種還看得懂，之前去韓國的景福宮，韓文用漢字表達就真的看不懂」。

除了台灣球迷之外，日本網友也相當關注謝喬恩的好表現，twitter上不少網友表示「簡直帥呆了」、「好像台灣媒體也在報，要幫他加油了」、「揮棒真的不賴」、「簡直是紅色彗星」、「可以媲美陽岱鋼了」、「他跟以前效力於五十鈴自動車的主戰右投謝長亨有關係嗎」。

日本 留學生 高校 甲子園

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