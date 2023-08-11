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中職／向黑暗料理界發出挑戰 獅隊穿中華一番球衣3連戰味全龍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊與統一麵攜手合作，將與日本經典美食漫畫「中華一番 !」來場美味聯動，9月1到3日在台南棒球場出戰味全龍隊的3連戰，舉辦為期3天的「中華一番! 国獅無双」主題日。圖／統一獅隊提供
統一獅隊與統一麵攜手合作，將與日本經典美食漫畫「中華一番 !」來場美味聯動，9月1到3日在台南棒球場出戰味全龍隊的3連戰，舉辦為期3天的「中華一番! 国獅無双」主題日。圖／統一獅隊提供

統一獅隊與統一麵攜手合作，將與日本經典美食漫畫「中華一番 !」來場美味聯動，9月1到3日在台南棒球場出戰味全龍隊的3連戰，舉辦為期3天的「中華一番! 国獅無双」主題日，屆時將會推出統一獅與「中華一番！」聯名主題商品與各式精彩場外活動。9月2日當天，作者小川悦司老師也會擔任開球嘉賓，並且將親自為「麵的大風暴」統一麵創意料理募集優勝者頒獎。

小川悦司將在本次合作為獅隊創作專屬特級LOGO臂章和可愛的Q版主角阿昂插畫，將球隊特色與「中華一番！」元素完美結合，球員們也將穿上超具特色的「中華一番！」聯名主題球衣，一起向黑暗料理界發出挑戰。

口味多元的統一麵堪稱國民美食，長期盤據台灣泡麵的熱銷排行榜，統一麵透過一系列與「中華一番 !」料理活動，分享麵的無限種可能。活動期間內購買統一麵，只要掃描產品QRcode，進入活動頁面，再掃統一麵粉包後分享活動就可参加抽獎、有機會獲得「中華一番 !」跟統一麵的專屬筷碗組及超過千項的統一麵商品，也可觀看「中華一番 !」作者小川悅司老師為統一麵創作的四則漫畫。

統一麵舉辦「麵的大風暴」料理募集活動，邀請大家以統一麵為主要食材，發揮「中華一番 !」主角阿昴的精神，展現各種創意料理的才華。獲得料理獎的粉絲不僅可以獲頒小川老師複製畫作及「中華一番 !」聯名筷與統一麵泡麵碗組，同時還能享受統一獅免費貴賓室觀賽機會，而人氣獎則有機會獲得各種統一麵周邊商品等好禮。

統一麵、統一獅與「中華一番 !」的強強聯手，「中華一番 ! 国獅無双」主題日售票，於8月11日中午12點全面開放開賣。

統一獅 國民 味全龍

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