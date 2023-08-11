韓職／「風之孫」李政厚因傷恐報銷 季末仍會挑戰大聯盟

韓職培證英雄隊「風之孫」李政厚因左腳踝受傷將動刀，本季恐將報銷。即便如此仍不影響他挑戰大聯盟的決心，根據大聯盟官網報導，李政厚本季結束後，依舊會向母隊申請入札。 24歲的李政厚去年勇奪韓職的MV

2023-08-11 10:24