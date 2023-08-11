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韓職／「風之孫」李政厚因傷恐報銷 季末仍會挑戰大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚(右)本季結束後，依舊會向母隊申請入札。 美聯社
李政厚(右)本季結束後，依舊會向母隊申請入札。 美聯社

韓職培證英雄隊「風之孫」李政厚因左腳踝受傷將動刀，本季恐將報銷。即便如此仍不影響他挑戰大聯盟的決心，根據大聯盟官網報導，李政厚本季結束後，依舊會向母隊申請入札。

24歲的李政厚去年勇奪韓職的MVP和五冠王，在今年世界棒球經典賽也有代表韓國隊出賽，四場比賽打擊率高達0.429。今年7月底，李政厚在守備時不慎傷到腳踝，經就醫後需動刀治療，預計將休息3個月，球季提前報銷，本季在英雄隊僅出賽85場，繳出打擊率3成19、攻擊指數0.863的成績單。

雖然在出國的前一年受傷，恐會讓李政厚的行情大打折扣，不過大聯盟官網內也有引述韓聯社的報導，表示李政厚不會改變原有計畫，仍會在季末前進美國

在國內找不到對手的李政厚，早在今年1月就和母隊談好，賽季結束後就會申請入札挑戰大聯盟，而他選擇的經紀公司正是人稱「吸血鬼」的波拉斯（Scott Boras），希望透過他精明的談判手段，幫他爭取一份大約。

美國 波拉斯 骨折 指數 大聯盟 韓職 棒球 經典賽

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