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中職／林子偉15日不可能首戰兄弟 9月亞運必須向中華隊報到

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
林子偉需要參加亞運會。 中央社
林子偉需要參加亞運會。 中央社

中職今年選秀狀元林子偉確定跳槽樂天桃猿隊，猿隊領隊浦韋青說：「他的合約還差一點細節，應該快了。」

林子偉交易案將於15日正式生效實行，猿隊當天在桃園主場迎戰中信兄弟隊，是否可能出賽，成為球迷關注焦點；浦韋青表示，當然希望林子偉能在主場亮相，但他需要一些時間調整，無法很明確說何時上場，主場出賽當然是一個前提，要跟總教練曾豪駒好好溝通。

浦韋青指出，林子偉已經回到台灣，會在15日向球隊報到，投入應該有的訓練，目前掌握他的狀況還不錯，但15日亮相「可能沒這麼快」。

林子偉即將加盟讓猿隊、猿迷充滿期待，浦韋青表示，他過去在大聯盟展現全能守備身手，能守二壘、三壘、游擊非常珍貴，希望入隊後貢獻大聯盟經驗、展現防守功力，讓團隊守備更靈活。

另外，林子偉已經入選9月杭州亞運國手，由於是體育署列管5年球員，依規定必須報到，浦韋青說：「到時看怎麼處理，應負擔的義務，該去還是要去。」

猿隊領隊浦韋青透露，林子偉返台首戰不會是15日對兄弟隊之戰。記者季相儒／攝影
猿隊領隊浦韋青透露，林子偉返台首戰不會是15日對兄弟隊之戰。記者季相儒／攝影

林子偉 浦韋青 大聯盟

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