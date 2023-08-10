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中職／浦韋青證實不只猿隊談交易 王柏融未來先簽約再轉雄鷹

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊領隊浦韋青證實，不是只有猿隊和雄鷹隊談交易案。記者季相儒／攝影
猿隊領隊浦韋青證實，不是只有猿隊和雄鷹隊談交易案。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天宣布3名球員王溢正、翁瑋均、藍寅倫轉戰台鋼雄鷹隊，加上旅日好手王柏融返台議約權，換進今年選秀狀元林子偉，猿隊領隊浦韋青證實：「不是只有我們一支球隊想要交易。」

言下之意，還有別的球團對林子偉有興趣，猿隊不是唯一和雄鷹談交易的球隊。

浦韋青表示，跟雄鷹開始有想法交流，大概1個多月時間，針對很多人選、配套想了很多方案，就像球團副董事長川田喜則提到，讓更多選手能夠持續、長久活躍在中職舞台，特別感謝雄鷹一起完成這個交易案。

浦韋青強調，3個球員交易對方選手，也將王柏融的合約進行轉讓，現在當下是3換1，等到王柏融回台，實際上是4換1。

「不管Lamigo或是樂天球迷，大家都很期待王柏融回到台灣效力。」他說：「做這個決定前，雙方都有縝密、長時間討論，啟動這個方向的時候，某些球迷或許無法接受，也有球迷期待。」

至於王柏融的未來合約問題，浦韋青表示，他回來後必須先跟樂天簽約，才能到台鋼，這是程序上的問題，到時將會重簽合約再轉隊。

王柏融 浦韋青 樂天桃猿

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