中職／台鋼宣布林子偉換王柏融與猿隊3人 還可能是多隊交易！

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊傳出重量級交易，雄鷹將以今年選秀狀元林子偉，交換旅日好手王柏融返台議約權和多名球員，兩隊上午正式公布此事。

雄鷹在7月年度選秀會首輪選中林子偉後，就有交易傳聞，甚至傳出不只兩隊進行交易，而是多隊交易，就看接下來如何發展。

林子偉將從雄鷹轉戰猿隊，前提是先和雄鷹完成簽約才行，據了解雙方已有共識，月薪可能達到百萬；一旦林子偉完成簽約動作，才能轉戰猿隊進行下一步，等到合約問題完全解決，再正式出場比賽，一般預料15日在桃園球場對中信兄弟隊之戰，有機會成為他的返台首戰。

雄鷹已經宣布相關訊息如下：