中職／台鋼宣布林子偉換王柏融與猿隊3人 還可能是多隊交易！
台鋼雄鷹、樂天桃猿隊傳出重量級交易，雄鷹將以今年選秀狀元林子偉，交換旅日好手王柏融返台議約權和多名球員，兩隊上午正式公布此事。
雄鷹在7月年度選秀會首輪選中林子偉後，就有交易傳聞，甚至傳出不只兩隊進行交易，而是多隊交易，就看接下來如何發展。
林子偉將從雄鷹轉戰猿隊，前提是先和雄鷹完成簽約才行，據了解雙方已有共識，月薪可能達到百萬；一旦林子偉完成簽約動作，才能轉戰猿隊進行下一步，等到合約問題完全解決，再正式出場比賽，一般預料15日在桃園球場對中信兄弟隊之戰，有機會成為他的返台首戰。
雄鷹已經宣布相關訊息如下：
「台鋼雄鷹球團與樂天桃猿球團達成協議，台鋼雄鷹球團將以林子偉選手，與樂天桃猿球團交易獲得王溢正、翁瑋均、藍寅倫3位選手。
同時，台鋼雄鷹球團另與樂天桃猿球團就王柏融（外野手）契約權之轉讓達成協議。
選手交易案及選手契約權之轉讓兩案將依照中華職棒大聯盟規定報備。選手交易案於8月15日正式生效實行。」
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