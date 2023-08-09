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中職／「布家」之爭布雷克勝出 龍險遭完封5戰4敗

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今晚與味全龍隊上演「布家」之爭，由布雷克技高一籌勝出，先發6局無失分，龍隊布里悍則在2局下遭到狙擊狂失4分，讓下半季墊底的獅隊以4：1勝出，演出3連勝，逼近5成勝率。

獅隊投手布雷克今晚面對龍隊先發6局被敲出4支安打，零星分布在不同半局，未能造成傷害，另有4次三振，2次四壞、1次觸身球保送，終止個人3連敗，收下本季第5勝。

獅隊打線只用1局就決定勝負，2局下1出局後，潘傑楷、林岱安、黃勇傳連續3支安打得分，林靖凱失誤上壘形成滿壘，邱智呈的二壘安打敲回2分打點，林安可高飛犧牲打打回第4分，奠定戰局。

近期打擊火燙的吉力吉撈鞏冠避免龍隊被完封，9局上用一發陽春砲打破鴨蛋，也是個人本季第13轟，與林安可並列聯盟第二多，近期9戰敲出5轟。

龍隊原本獨居上半季第一，但最近5場比賽輸了4場，變成與富邦悍將隊並列，打擊火力有待提升，這5場合計攻下11分，再往前還有1場以0：0與獅隊握手言和的比賽。

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