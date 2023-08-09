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中職／辻發彥投、橫田久則打 台日雙獅會秀經典場面

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中職統一獅隊與日職西武獅隊合作的「台日雙獅好友日」今晚特別安排埼玉西武獅隊社長奧村剛擔任開球嘉賓，西武獅OB監督辻發彥及橫田久則共同參與。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊與日職西武獅隊合作的「台日雙獅好友日」今晚特別安排埼玉西武獅隊社長奧村剛擔任開球嘉賓，西武獅OB監督辻發彥及橫田久則共同參與。圖／統一獅隊提供

中職統一獅隊與日職西武獅隊合作的「台日雙獅好友日」今晚在台南棒球場進入活動第二天，西武獅OB監督辻發彥及橫田久則共同參與，還展現辻發彥投球、橫田久則打擊的「黃金世代」對決。

今日賽前開球儀式，特別安排埼玉西武獅隊社長奧村剛擔任開球嘉賓，並安排統一獅隊總教練林岳平接補，以最高規格感謝台日雙獅好友日合作可以延續。

開球儀式後，難得西武獅黃金世代ＯＢ選手到場，也特別規劃由辻發彥站上投手丘，而橫田久則擔任打擊，進行三球正面對決，首球橫田久哲揮棒落空，而第二球橫田久哲擊出內野滾地球，雙方打平作收，這個經典對決成為最特別的回憶。

今日賽前舞台活動也特別規劃「埼玉西武獅ＯＢ教練見面會」，辻發彥及橫田久則展現親和力，逗趣聊天讓球迷印象深刻，聊起曾經的隊友郭泰源相處的趣事，辻發彥表示：「當初看郭泰源個子小小的能夠投那麼快的球速，真得很厲害，讓他覺很驚奇」，而橫田久則直呼他就是天才。

辻發彥表示：「這是第一次自己來到台南棒球場，一踏進球場感覺是一個充滿歷史的球場，也頗有特色，對於2019年曾與西武獅進行春訓交流賽，當初有指導蘇智傑陳傑憲，昨天比賽看他們有好表現，替他們感到十分開心，希望他們可以好好維持。」

賽前除了UniGirls 與bluelegends各別帶來精彩舞蹈表演，也聯合表演埼玉西武獅隊歌，場外活動也特別安排台日雙獅吉祥物萊恩、盈盈、LEO及LINA舉辦拍照見面會，吸引近百位球迷排隊爭先上台合影。

中職統一獅隊與日職西武獅隊合作的「台日雙獅好友日」今晚賽前開球儀式，特別安排埼玉西武獅隊社長奧村剛擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊與日職西武獅隊合作的「台日雙獅好友日」今晚賽前開球儀式，特別安排埼玉西武獅隊社長奧村剛擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊與日職西武獅隊合作的「台日雙獅好友日」今晚特別安排西武獅OB監督辻發彥投球、橫田久則（圖）打擊的「黃金世代」對決。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊與日職西武獅隊合作的「台日雙獅好友日」今晚特別安排西武獅OB監督辻發彥投球、橫田久則（圖）打擊的「黃金世代」對決。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊與日職西武獅隊合作的「台日雙獅好友日」今晚特別安排西武獅OB監督辻發彥投球（圖）、橫田久則打擊的「黃金世代」對決。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊與日職西武獅隊合作的「台日雙獅好友日」今晚特別安排西武獅OB監督辻發彥投球（圖）、橫田久則打擊的「黃金世代」對決。圖／統一獅隊提供

統一獅 郭泰源 陳傑憲 林岳平 蘇智傑

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