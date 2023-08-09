快訊

施工緩撞車遭撞！國1五楊高架奧迪車頭全毀 車流回堵3公里

保護雨林認真的？亞馬遜《貝倫宣言》沒達成「零砍伐」共識

學雜費付不起教師薪資 私中校長怨：怎可能收支平衡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／網熱議林襄是否比照前成員離隊 樂天球團駁有禁愛令

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄。 截圖自林襄IG
林襄。 截圖自林襄IG

樂天桃猿啦啦隊成員林襄被周刊直擊和桃猿內野手馬傑森熱戀中，林襄是否會因此事件離隊，引發網友熱議，有網友回顧過往案例，認為林襄可能會離隊，但許多網友認為球團不會動到人氣很高的林襄，球團稍早也做出回應。

前樂天女孩成員艾璐2021年離隊，2022年和統一獅隊投手胡智爲結婚，後續也加入統一獅啦啦隊Uni-girls。前樂天女孩成員李芳則是在2022年因生涯規劃離隊，不久後桃猿外野手邱丹宣布和李芳交往並求婚成功。同年底桃猿外野手陳晨威和倪暄發生感情風波，隔年1月倪暄因合約期滿離隊。

就有網友在PTT發文詢問，「樂天會怎麼處理？」並提出4種可能性，第一是林襄離隊，第二是交易馬傑森，第三是裝死到底，什麼事都沒有發生，第四是召喚統一獅球員林益全出來坦。

貼文一出，多數網友認為第3點可能性最高，「一定是3」、「沒有負面新聞覺得是3」、「裝死吧 會說還在了解之類的」、「倪暄和林襄，誰牌子大啊」、「林襄如果沒退那樂天就是雙標」。

球團稍早向「自由時報」表示，有關藝人私事不做回應，至於球團是否有禁止同隊球員與啦啦隊員談戀愛？經紀人表示：「交友屬於個人隱私及自由，在不影響工作下，球隊不會過多干涉。」

消息一出，再次引發網友熱議，「大咖標準會放寬啦 沒事」、「李芳牌子不夠大 自己吞了吧」、「李芳當初被冷凍很久有夠哭」、「正常交往別負面新聞鬧上媒體都還好吧」、「大家可以回家啦」。

林襄 馬傑森

相關新聞

中職／傳林襄和內野手馬傑森約會 樂天球團與經紀人回應了

樂天桃猿啦啦隊成員林襄擁有廣大粉絲，人氣居高不下，今天被周刊曝光和小4歲的桃猿隊內野手馬傑森牽手約會，關係看起來相當親密。對此，樂天球團稍早做出回應。 據「鏡週刊」報導，兩人因前年合拍廣告結緣，

中職／網熱議林襄是否比照前成員離隊 樂天球團駁有禁愛令

樂天桃猿啦啦隊成員林襄被周刊直擊和桃猿內野手馬傑森熱戀中，林襄是否會因此事件離隊，引發網友熱議，有網友回顧過往案例，認為林襄可能會離隊，但許多網友認為球團不會動到人氣很高的林襄，球團稍早也做出回應。

中職／味全龍簽下張景淯 2.5年月薪21萬起跳

中職味全龍隊即戰力加入，球團今天宣布與今年季中選秀會第二指名張景淯完成簽約，為2.5年的複數年合約，月薪為21萬元，20...

中職／泰樂跌撞投滿8局 恰總認證壓制桃猿3分內不容易

中信兄弟隊今天以11：3擊敗樂天桃猿隊，張志豪4安打、3響砲、7分打點當男主角，先發投手泰樂投8局失3分，首局狂瀉3分後...

中職／還記得前一次3響輸球 張志豪：這次多打2分贏球

中信兄弟隊今天以11：3轟爆樂天桃猿隊，張志豪一人扛了3發全壘打，狂灌7分打點，這是他生涯第二次單場3響砲，賽後談到前一...

圖輯／張志豪單場三響砲 助兄弟8分差擊敗樂天

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的中信兄弟隊，終場中信兄弟隊以11：3擊敗地主樂天桃猿隊，中信兄弟隊張志豪單場擊出三支全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦