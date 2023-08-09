中職／網熱議林襄是否比照前成員離隊 樂天球團駁有禁愛令

樂天桃猿啦啦隊成員林襄被周刊直擊和桃猿內野手馬傑森熱戀中，林襄是否會因此事件離隊，引發網友熱議，有網友回顧過往案例，認為林襄可能會離隊，但許多網友認為球團不會動到人氣很高的林襄，球團稍早也做出回應。

前樂天女孩成員艾璐2021年離隊，2022年和統一獅隊投手胡智爲結婚，後續也加入統一獅啦啦隊Uni-girls。前樂天女孩成員李芳則是在2022年因生涯規劃離隊，不久後桃猿外野手邱丹宣布和李芳交往並求婚成功。同年底桃猿外野手陳晨威和倪暄發生感情風波，隔年1月倪暄因合約期滿離隊。

就有網友在PTT發文詢問，「樂天會怎麼處理？」並提出4種可能性，第一是林襄離隊，第二是交易馬傑森，第三是裝死到底，什麼事都沒有發生，第四是召喚統一獅球員林益全出來坦。

貼文一出，多數網友認為第3點可能性最高，「一定是3」、「沒有負面新聞覺得是3」、「裝死吧 會說還在了解之類的」、「倪暄和林襄，誰牌子大啊」、「林襄如果沒退那樂天就是雙標」。

球團稍早向「自由時報」表示，有關藝人私事不做回應，至於球團是否有禁止同隊球員與啦啦隊員談戀愛？經紀人表示：「交友屬於個人隱私及自由，在不影響工作下，球隊不會過多干涉。」

消息一出，再次引發網友熱議，「大咖標準會放寬啦 沒事」、「李芳牌子不夠大 自己吞了吧」、「李芳當初被冷凍很久有夠哭」、「正常交往別負面新聞鬧上媒體都還好吧」、「大家可以回家啦」。