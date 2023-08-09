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中職／傳林襄和內野手馬傑森約會 樂天球團與經紀人回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄。 截圖自林襄IG
林襄。 截圖自林襄IG

樂天桃猿啦啦隊成員林襄擁有廣大粉絲，人氣居高不下，今天被周刊曝光和小4歲的桃猿隊內野手馬傑森牽手約會，關係看起來相當親密。對此，樂天球團稍早做出回應。

據「鏡週刊」報導，兩人因前年合拍廣告結緣，當時馬傑森是男主角，林襄等樂天女孩則是在浴缸裡泡泡浴，讓他相當害羞。其實去年底就傳出兩人熱戀，還有網友戲稱「難道你不知道『聞襄下馬』的故事嗎？」可見這早已是公開的祕密。

先前曾傳出樂天桃猿球隊內有「禁愛令」，女孩們不能跟球員有過度來往，過去只要發生，離隊的通常是啦啦隊員。對於今天這起事件，據「三立新聞網」報導，球團回應：「公司對於藝人的隱私不予回應。」

林襄經紀人則表示一切正常，而且林襄今天就有班，晚上6點35分就會出現在桃園球場，「歡迎來球場幫樂天桃猿加油。」

現年21歲的馬傑森2020年選秀會被樂天桃猿以第一輪選進，是球隊積極栽培的內野接班人。他今年在一軍出賽28場，打擊率2成03，目前在二軍調整狀態。

林襄 馬傑森

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