中職／還記得前一次3響輸球 張志豪：這次多打2分贏球

中信兄弟隊今天以11：3轟爆樂天桃猿隊，張志豪一人扛了3發全壘打，狂灌7分打點，這是他生涯第二次單場3響砲，賽後談到前一次還有印象，「一樣在這裡啊！」他也記得當時自己打了5分打點卻輸球，「今天多2分，贏球！」

張志豪上演個人秀，單場4安打，第2局的安打加盜壘最終卻成他此役最平凡的一個打席，第4局先敲追平陽春砲，第5局敲超前三分砲，第9局臨去秋波再掃一發三分砲。

總教練彭政閔賽後被問到張志豪，笑答：「需要談嗎？他太神了！」恰總指出，球隊打擊近況比較低迷，持續在檢討，希望這一場可以把好的感覺延續下去。

張志豪透露，賽前打擊練習感覺就很好，本來想說今天打1支就好了，「父親節，給我爸一個禮物。」結果第二支、第三支都出現，他直言第9局的全壘打最意外，「我以為是高飛球，轟出去當然是開心。」

張志豪的小孩今天也在觀眾席上，共度父親節，「小孩要回台東了，很想打全壘打給他們看，看完後，帶著開心的心情回台東繼續練球。」

張志豪前一次3響砲為2018年6月19日，當時他3轟打下5分打點，兄弟以5：9輸給Lamigo桃猿隊，他也還有印象，「我那時好像打了5分打點，球隊輸球，今天多2分贏球。」全壘打大進補後，他也以12轟在榜上竄升到第3位，只落後給廖健富（15轟）、林安可（13轟），但張志豪不多想，「大家都想贏球、拿總冠軍，不會想要拚個人獎項。」

王政順同場敲出生涯首轟是一發兩分砲，雖然風采都被張志豪搶走，張志豪賽後大讚他那一轟很關鍵，「一開始就落後3分，氣勢比較低迷，他那支很關鍵，也祝他父親節快樂。」