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中職／陳傑憲跑出猛獅隊史第3000盜 兄弟也在倒數中
統一獅隊的隊史第3000盜，由陳傑憲快腿拔得先機，今天在3局下敲安後盜二壘成功，獅隊是史上第一支完成3000盜的球隊，中信兄弟隊也已在倒數階段。
獅隊賽前累積2999盜，今天在主場迎戰味全龍隊，面對龍隊先發投手郭郁政，獅隊2局下以連續3支安打開局，蘇智傑的一壘打之後，兩老陳鏞基、林益全相繼敲出二壘打各帶1分打點，幫助獅隊先取得2：0領先。
3局下、兩出局時輪到陳傑憲的打席，敲出安打後盜二壘得逞，搶下隊史第3000盜；至於隊史第2000盜，由「大學長」高國慶2013年3月24日跑出。
中信兄弟隊至今天賽前為2950盜，也相當接近3000盜，隊史第1000、2000盜由陳瑞振、陳弘桂跑出；富邦悍將隊史累積2367盜，第1000、2000盜分別屬於鄭兆行、林哲瑄；樂天桃猿隊為1733盜，第1000盜屬於林智平；味全龍隊則是累積1225盜，第1000盜的主人是李凱威。
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