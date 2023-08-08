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中職／誰頂鄭浩均出征亞運的缺？恰總看陳柏豪點出現實面

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
鄭浩均將在9月底投入杭州亞運，屆時兄弟本土先發將少一人。 圖／中信兄弟提供
鄭浩均將在9月底投入杭州亞運，屆時兄弟本土先發將少一人。 圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊投手鄭凱文近3場出賽被打擊率偏高，總教練彭政閔坦言確實如此，但也提到他或許壓制力不如前幾年，但對球隊一直都有穩定貢獻，現階段會繼續留在輪值內。

兄弟昨天以0：6輸給統一獅隊，先發投手鄭凱文投5.2局被敲8安打、失6分，前4局都被敲2安打以上、全數掉分，而他近3場先發合計投17局，被敲26支安打、失14分都是責失分。

彭政閔表示，近幾場是被安打率偏高，「但凱文這幾年下來都在球隊先發位置，表現算滿穩定的，今年還是維持有一定水準，壓制性或許有一些落差，沒像前幾年那麼好，但是還是有辦法固定貢獻，這也是他在球隊的重要性。」恰總表示，現階段鄭凱文會續留輪值。

兄弟本周6戰，周末一戰的先發投手安排維持昨天的說法，維持30%余謙、30%鄭凱文、30%新洋投艾士特、10%泰樂投1休4。

鄭浩均將在9月底投入杭州亞運，屆時本土先發少一人，彭政閔指出魏碩成會是頂替的人選之一，他也更新目前兩員本土先發傷兵近況，「吳哲源看9月有沒有機會，黃恩賜也和他差不多時間，恩賜傷傷停停，不確定的要素太多，也很希望他可以穩定，對球隊、對自己會比較好。」

中信兄弟投手陳柏豪。 報系資料照
中信兄弟投手陳柏豪。 報系資料照

至於昨天後援2局表現不俗的陳柏豪，彭政閔指出現實面，「去年底、今年初都有安排他先發，狀況一直沒有到很好，最近又把他拉回長中繼，看起來比先發時好。」

他指出，在球隊目前的規畫，余謙、鄭浩均、魏碩成、黃恩賜等人的本土先發順位都排在陳柏豪前面，後面還有盧孟揚、阮裕智要培養，「如果他可以先發，當然樂觀其成，但現階段看起來是在中繼角色比較勝任。」

彭政閔 鄭凱文

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