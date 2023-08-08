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中職／TJ手術後首場實戰 徐若熙用新鮮韌帶飆154公里
味全龍隊投手徐若熙經歷TJ韌帶置換手術，今天跨出重返賽場的重大一步，在龍隊二軍面對U18中華隊培訓隊的比賽登板，投1局三上三下，最快球速154公里。
徐若熙去年手肘韌帶出現撕裂傷，從一開始採注射治療未見好轉，最終逃不過TJ手術一途在7月動刀，復健進度順利，按照計畫在今天演出手術後的首場實戰。
徐若熙今天先發登板，預計投20球，面對中華培訓隊前3棒許庭綸、林佳緯、柯敬賢，依序投出三振、滾地球出局、三振，最後一打席最快球速達154公里。
徐若熙2021年在一軍例行賽的最快球速為154公里，2020年曾在二軍冠軍賽飆出157公里，今天在動刀後的首場實戰就展現不俗球速。
同樣進行TJ手術、現職二軍復健教練的羅嘉仁，以及今年選秀第二指名選進的投手張景淯，也都在此戰依序亮相。
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