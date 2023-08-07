中職／黃勇傳解鎖首得分、首打點 獅隊隔72天再贏兄弟

統一獅隊相隔72天再嘗對中信兄弟隊贏球的滋味，沉寂許久的打線在前4局攻勢一波波，早早取得6：0領先，比數最終未再動搖，獅隊中止4連敗、對戰兄弟8連敗。

獅隊前4局都從鄭凱文手中敲出2安打以上，局局都有分數進帳，去年第一指名選進的黃勇傳，第2局先以安打開路，最終跑回分數，第3局的二壘打帶有1分打點，相繼解鎖生涯首得分、首打點。

鄭凱文頻頻失血，最終以100球完成5.2局先發任務，帶著0：6落後退場，吞下本季第5敗。

獅隊由左投江承諺先發，這是他本季首度在一軍出賽，第4局兩出局時面臨滿壘危機，陳文杰掃向中外野飛球進手套，第5局一出局就被攻占一、二壘，王威晨接著出現雙殺打，最終先發5局被敲3安打、4次保送，力保不失，拿下本季首勝、也獲選為單場MVP。