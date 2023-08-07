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中職／跑跑界的Faker 爆哥813飄移降臨洲際開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊8月12、13日在洲際棒球場舉辦「AORUS GAME DAY」闖關遊戲主題日，邀請跑跑卡丁車韓職聯賽冠軍「爆哥」在13日之戰擔任開球嘉賓。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊8月12、13日在洲際棒球場舉辦「AORUS GAME DAY」闖關遊戲主題日，邀請跑跑卡丁車韓職聯賽冠軍「爆哥」在13日之戰擔任開球嘉賓。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊8月12、13日在洲際棒球場舉辦「AORUS GAME DAY」闖關遊戲主題日，此次與AORUS跨界合作，邀請跑跑卡丁車韓職聯賽冠軍「爆哥」在13日之戰擔任開球嘉賓。

2022年奪得韓國電競跑跑卡丁車聯賽的爆哥，是首位獲得韓國聯賽個人組冠軍的外籍選手，也是電競史上唯一一位在三次不同比賽中首次出賽就贏得冠軍的實力派戰將，擁有「跑跑卡丁車界Faker」的稱號的爆哥，這次將前進洲際球場開球。

活動兩天將規畫一系列主題闖關活動，於場內場外進行AORUS GAME大挑戰，闖關內容包含AORUS品牌大使中信兄弟隊長王威晨、當家小可愛江坤宇小知識與AORUS電競相關問答，完成全部關卡，就有機會抽中AORUS 15電競筆電、4K電競螢幕等多項好禮。

內野進場贈品將有王威晨和江坤宇L夾，憑活動兩日內野門票，即可領取，數量有限送完為止。

中信兄弟 江坤宇 王威晨

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