快訊

AI靠邊站！超導體LK-99掀全球淘金熱 相關概念股先買先賺到

五億生案今首開庭！夏姓配偶不認罪 曝兩人結婚因賴生曾說「這句話」

最快明天雙颱共存！氣象粉專：卡努將貫穿南北韓 蘭恩未來路徑這樣走

U12世界盃／中華小將吃燒肉補一下 辜仲諒有感體型差異

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
中華隊在U12世界盃少棒賽奪得亞軍，中華棒球協會理事長辜仲諒宴請小將。圖／中華棒球協會提供
中華隊在U12世界盃少棒賽奪得亞軍，中華棒球協會理事長辜仲諒宴請小將。圖／中華棒球協會提供

中華隊昨天在U12世界盃少棒賽冠軍戰不敵美國隊、亞軍作收，仍寫下連7屆前三名的紀錄，中華棒球協會理事長辜仲諒特別請小將們大啖燒肉，有感中美球員體型差異，未來希望朝加強國家隊飲食、體能上著手。

辜仲諒賽前就到場勉勵小球員們，閉幕典禮後也宴請中華隊大啖燒肉和冰淇淋，大讚小選手們到最後關頭仍舊奮戰不懈、努力求勝，鼓勵大家在棒球這條路上持續精進，更與大家相約U15、U18再相見。

昨天慶功宴上，小球員們十分開心，盡情享用美食，現場還一起唱歌、高喊隊呼為自已加油打氣，並感謝教練團、中華棒協工作人員的付出。教練團同時感謝辜仲諒理事長在基層棒球的投入，特地獻上獎盃，分享這份難得的榮耀。

中華棒協理事長辜仲諒身兼中國信託慈善基金會董事長，長期推動基層棒球，昨天U12冠軍戰，辜仲諒與數位棒球界先進一同全程觀看賽事，過程中有棒球教練開玩笑表示，「這是U23打U12吧！」

美國隊選手的高壯體型讓原本堅強的棒球實力發揮得更淋漓盡致，辜仲諒深感推動基層棒球不只需要投入器材設備、專業人力，如何調整、加強國家隊選手的飲食，讓體能更上一層樓，亦為重要關鍵，未來將朝此方向著手努力精進。

中華隊在U12世界盃少棒賽奪得亞軍，中華棒球協會理事長辜仲諒（左二）宴請小將。圖／中華棒球協會提供
中華隊在U12世界盃少棒賽奪得亞軍，中華棒球協會理事長辜仲諒（左二）宴請小將。圖／中華棒球協會提供
中華隊在U12世界盃少棒賽奪得亞軍，中華棒球協會理事長辜仲諒（右）宴請小將。圖／中華棒球協會提供
中華隊在U12世界盃少棒賽奪得亞軍，中華棒球協會理事長辜仲諒（右）宴請小將。圖／中華棒球協會提供

棒球 棒協 中華隊 U12

延伸閱讀

U12世界盃／腳痛照轟2分砲 沈偉凡落淚直言不甘心

U12世界盃／中華隊缺「大投手」仍奪亞軍 選訓點原因

U12世界盃／壓制美國打線 高聖凱暖心約隊友國中見

U12世界盃／中華隊不哭！總教練讚沈偉凡開轟鼓舞士氣

相關新聞

U12世界盃／美國滿貫砲 我「銀」恨

中華隊拚戰到最後一刻，沈偉凡的追平安、兩分砲，兩度點燃全隊士氣，然而仍以4：10不敵人高馬大的美國隊，吞下在U12世界盃...

U12世界盃／腳痛照轟2分砲 沈偉凡落淚直言不甘心

沈偉凡帶著腳傷在冠軍戰敲出2支長打，包辦中華隊4分打點，6局下敲出兩分砲時一度燃起希望，最終還是以4：11輸給美國隊，在...

中職／爭議判決…林華韋：傳歪怪跑者？丘總疑裁判委員不同調

富邦悍將隊今天以4：1擊敗統一獅隊，第2局李宗賢的打席被判妨礙守備，領隊林華韋、總教練丘昌榮都有滿頭問號，林華韋賽後怒批...

U12世界盃／中華小將吃燒肉補一下 辜仲諒有感體型差異

中華隊昨天在U12世界盃少棒賽冠軍戰不敵美國隊、亞軍作收，仍寫下連7屆前三名的紀錄，中華棒球協會理事長辜仲諒特別請小將們...

中職／連2年聯名主題日勇士來加持悍將 分享冠軍榮耀

富邦悍將、勇士隊再度齊聚，悍將隊下半季第二檔主題日「悍衛城邦・勇士將臨」將在8月19、20日登場，由率領勇士隊拿下PLG...

中職／台灣大悍將中學主題日 選出新校草

台灣大哥大與富邦悍將隊聯手舉辦「台灣大哥大悍將中學」主題日，兩天活動人氣爆棚，吸引破萬人進場，今年也選出悍將中學的新校草...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦