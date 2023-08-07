U12世界盃／中華小將吃燒肉補一下 辜仲諒有感體型差異

中華隊昨天在U12世界盃少棒賽冠軍戰不敵美國隊、亞軍作收，仍寫下連7屆前三名的紀錄，中華棒球協會理事長辜仲諒特別請小將們大啖燒肉，有感中美球員體型差異，未來希望朝加強國家隊飲食、體能上著手。

辜仲諒賽前就到場勉勵小球員們，閉幕典禮後也宴請中華隊大啖燒肉和冰淇淋，大讚小選手們到最後關頭仍舊奮戰不懈、努力求勝，鼓勵大家在棒球這條路上持續精進，更與大家相約U15、U18再相見。

昨天慶功宴上，小球員們十分開心，盡情享用美食，現場還一起唱歌、高喊隊呼為自已加油打氣，並感謝教練團、中華棒協工作人員的付出。教練團同時感謝辜仲諒理事長在基層棒球的投入，特地獻上獎盃，分享這份難得的榮耀。

中華棒協理事長辜仲諒身兼中國信託慈善基金會董事長，長期推動基層棒球，昨天U12冠軍戰，辜仲諒與數位棒球界先進一同全程觀看賽事，過程中有棒球教練開玩笑表示，「這是U23打U12吧！」