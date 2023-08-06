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U12世界盃／好想贏…中華隊爭冠對美4連敗 亞軍作收

圖輯／U12世界盃棒球賽中華不敵美拿亞軍 小球員難過落淚

中央社／ 台南6日電
Ｕ12中華台北隊最後輸給美國奪亞軍小選手失望。記者劉學聖／攝影
Ｕ12中華台北隊最後輸給美國奪亞軍小選手失望。記者劉學聖／攝影

U12世界盃棒球賽中華與美國爭冠，中華隊沈偉凡單場2安、開轟包辦4打點，美國隊亨利敲滿貫砲是重傷害，以4比10吞敗、拿下亞軍，中華隊球員難過落淚。

U12世界盃棒球賽中華隊預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，複賽依序擊敗多明尼加、韓國，昨天不敵美國隊，今天冠軍戰再碰美國隊。

今天冠軍戰滿場8000名觀眾炒熱亞太國際棒球訓練中心少棒主球場，中華隊與美國隊爭冠展現韌性，前2局打完兩隊都沒有拿下分數。

美國隊3局上有攻勢，1人出局後選到四壞保送，再獲觸身球保送攻佔得點圈，亨利（Leyland Henry Jr.）敲出右外野方向安打，壘上跑者啟動，首名跑回本壘的球員，因為頭部撲壘、得分不算，變成出局數，第2名跑回本壘的跑者被觸殺出局、形成雙殺。

美國隊4局上再起攻勢，靠著單局2支安打、1次保送、高飛犧牲打取得2比0領先，中華隊4局下追分，邱亞恩選到四壞保送、盜上二壘，鄭奇恩安打推進、再盜壘成功，2人出局後沈偉凡關鍵二壘打，一棒送回2分，幫助球隊扳平比數。

美國隊5局上再起攻勢，杭特（Raylen Hunter）率先敲出安打，再靠著盜壘、失誤跑回超前分，6局上靠著保送、接連安打、暴投、高飛犧牲打再添3分保險分，亨利補上滿貫砲形成重傷害，中華隊6局下沈偉凡敲出2分砲，但追分不及，吞下敗仗。

中華隊過去曾在2013、2015、2017年在U12世界盃冠軍戰與美國隊交手，但都是由美國隊拿下冠軍，此次再度冠軍戰碰頭，還是沒能將冠軍留在台灣，美國隊完成2連霸、拿下U12世界盃隊史第5冠，中華隊拿下亞軍。

Ｕ12中華台北隊最後輸給美國奪亞軍小選手失望。記者劉學聖／攝影
Ｕ12中華台北隊最後輸給美國奪亞軍小選手失望。記者劉學聖／攝影

Ｕ12美國隊奪冠軍大家欣喜若狂。記者劉學聖／攝影
Ｕ12美國隊奪冠軍大家欣喜若狂。記者劉學聖／攝影

Ｕ12美國隊奪冠軍大家欣喜若狂。記者劉學聖／攝影
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Ｕ12中華台北隊最後輸給美國奪亞軍小選手失望。記者劉學聖／攝影
Ｕ12中華台北隊最後輸給美國奪亞軍小選手失望。記者劉學聖／攝影

Ｕ12中華台北隊最後輸給美國奪亞軍小選手失望。記者劉學聖／攝影 劉學聖
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